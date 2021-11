Στ.Μάνος: Σε νέες περιπέτειες η οικονομία εξαιτίας του υψηλού χρέους

Φωτογραφία Αρχείου Shutterstock

Την εκτίμηση ότι το διογκωμένο χρέος θα οδηγήσει την οικονομία της χώρας σε νέες περιπέτειες σε βάθος χρόνου, έκανε ο Στέφανος Μάνος, πρ.Υπουργός Οικονομίας, κατά τη διάρκεια της συζήτησης που διοργάνωσαν το Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής και το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών «Μάρκος Δραγούμης». Ο ίδιος αναφέρθηκε στην έλλειψη ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων από την κυβέρνηση, ενώ σημείωσε πως το έργο που έχει γίνει στην ψηφιοποίηση του κράτους είναι σημαντικό, ωστόσο παρατηρούνται καθυστερήσεις σε ορισμένα ζητήματα, «όπως οι ψηφιακές ταυτότητες».

Έναυσμα της συζήτησης αποτέλεσε το βιβλίο του Υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, καθηγητή Θεόδωρου Πελαγίδη «Who’s to Blame for Greece? - Life After Bankruptcy: Between Optimism and Substandard Growth» (με τον Μ. Μητσόπουλο McMillan/Palgrave 2021).

Από την κριτική του κ.Μάνου δεν ξέφυγαν οι αλλαγές στον ποινικό κώδικα, τις οποίες χαρακτήρισε «αλλαγές που ταιριάζουν στο κομμουνιστικό κράτος της Κίνας και όχι σε φιλελεύθερο κράτος», ενώ τόνισε πως το χρέος «είναι υψηλότερο από το 2012, όταν είχε μειωθεί με το PSI» και έβαλλε κατά του πολιτικού συστήματος, το οποίο «για να μην χάσει τις εκλογές δεν προχωρά σε απαραίτητες για τον τόπο μεταρρυθμίσεις».

Σημείωσε πως έχει περάσει πολύς καιρός και «μέχρι σήμερα δεν έχει εγκατασταθεί ο επενδυτής στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά», ενώ για το Ελληνικό σημείωσε πως «για 20 χρόνια η έκταση έχει μείνει αναξιοποίητη».

Από τη μεριά του ο Θεόδωρος Πελαγίδης, τόνισε πως «πρέπει να κάνουμε το άλμα και δεν έχουμε το δικαίωμα να αποτύχουμε» σχετικά με τις αναπτυξιακές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και της ευκαιρίας που παρουσιάζεται στην Ελλάδα μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης.

Ο ίδιος σημείωσε πως «οι εξαγωγές αναπτύσσονται, η κτηματαγορά τρέχει, ενώ ο τουρισμός και η μεταποίηση ανακάμπτουν». Ο Υποδιοικητής της ΤτΕ ανέφερε πως η Ευρώπη στη μετά - Μέρκελ εποχή «δεν θα έχει ευκολοδιάβατη πολιτική. Από τη μία θα έχουμε υπουργό Οικονομικών έναν φιλελεύθερο και από την άλλη αυτούς που συζητούν για πράσινη οικονομία», ενώ αναφέρθηκε στην αβεβαιότητα του διεθνούς περιβάλλοντος.

Όπως χαρακτηριστικά υπογράμμισε «φαίνεται πως η νέα κανονικότητα, είναι η μη κανονικότητα», σχολιάζοντας τα προβλήματα στην αγορά με την αύξηση του πληθωρισμού και την ενεργειακή κρίση. Επιπροσθέτως, επεσήμανε πως η χώρα έχει να αντιμετωπίσει το ζήτημα της γήρανσης του πληθυσμού, ενώ σημείωσε πως η «Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί. Υπάρχουν πολλοί παραγωγικοί συντελεστές που αναμένουν ένα θεσμικό σύστημα για να αναπτυχθούν». Ο κ.Πελαγίδης σημείωσε πως «η χώρα έχει προοπτικές θετικές, δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί επιστήμονες που έφυγαν από την Ελλάδα θέλουν να επιστρέψουν, ενώ οι Ευρωπαίοι δείχνουν να αγαπούν τη χώρα και να θέλουν να ζήσουν σε αυτήν».

Ο ίδιος στάθηκε στο ενδεχόμενο ο πληθωρισμός να μείνει στην οικονομία, ενώ σημείωσε πως η ανάπτυξη που καλείται να καταγράψει η χώρα, είναι σε μία περίοδο έντονης οικονομικής αβεβαιότητας. Τέλος, η βουλευτής Επικρατείας της ΝΔ Μαριέττα Γιαννάκου, σημείωσε πως «παρά το κλίμα αβεβαιότητας στην παγκόσμια οικονομία στόχος της κυβέρνησης είναι η προσέλκυση επενδύσεων και η δημιουργία καλά αμειβομένων θέσεων εργασίας», ενώ συμπλήρωσε πως πρέπει να επιτευχθεί η αναδιοργάνωση της μεταποίησης και η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.