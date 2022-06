Κυρ. Μητσοτάκης για αμβλώσεις: Σημαντικό βήμα πίσω στον αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών

«Πραγματικά προβληματισμένος από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ», δηλώνει σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερθείς στην κατάργηση του δικαιώματος στην άμβλωση.

«Είναι ένα σημαντικό βήμα πίσω στον αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών», τονίζει χαρακτηριστικά.

Really troubled by the decision of the US Supreme Court. It is a major step back in the fight for women’s rights.