Σε τεντωμένο σχοινί η ουκρανική κρίση - Κλιμάκωση βλέπει το Κρεμλίνο

Οξύνεται η ένταση στην ανατολική Ουκρανία, όπου ρωσόφωνοι αυτονομιστές αντάρτες και δυνάμεις τους ουκρανικού στρατού ανταλλάσσουν κατηγορίες από το πρωί, σήμερα Πέμπτη, για παραβίαση της εκεχειρίας, ενώ γίνονται αναφορές για βομβαρδισμούς στην περιοχή.

Η κλιμάκωση σημειώνεται, παρά τις διαβεβαιώσεις της Μόσχας για αποχώρηση δυνάμεων, τις οποίες αμφισβήτησε η Δύση και ενώ αναμένεται αργότερα σήμερα, η απάντηση του Κρεμλίνου για τις εγγυήσεις ασφαλείας.

Η Ρωσία θα συνεχίσει τις συνομιλίες με τη Δύση για όλες τις πτυχές των προτάσεών της ασφαλείας, δήλωσε ο ρώσος ΥΠΕΞ Σεργκέι Λαβρόφ.

Η Μόσχα έχει ζητήσει εγγυήσεις ότι η γειτονική της Ουκρανία δεν θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ αλλά οι ΗΠΑ και η ίδια η Συμμαχία μέχρι στιγμής αρνούνται να ικανοποιήσουν αυτό το αίτημα.

Όπως είπε ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών, η Ρωσία θα υποβάλει αργότερα σήμερα την απάντησή της στην επιστολή της Ουάσινγκτον στο πλαίσιο του διαλόγου για τις εγγυήσεις ασφαλείας και διαβεβαίωσε ότι η ρωσική πλευρά θα δημοσιοποιήσει το έγγραφο μόλις σταλεί στους δυτικούς ομολόγους του.

Παράλληλα, ο Λαβρόφ γνωστοποίησε ότι η Ρωσία θεωρεί αδύνατον να συνεχίσει το έργο της στο κοινό Συμβούλιο του ΝΑΤΟ.

Τον περασμένο χρόνο η Μόσχα είχε ανακοινώσει ότι θα παύσει τις εργασίες της διπλωματικής αποστολής της στο ΝΑΤΟ έπειτα από την απέλαση από τη Συμμαχία οκτώ Ρώσων, τους οποίους η Συμμαχία χαρακτήρισε κατασκόπους.

Επιπλέον, ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών, απαντώντας στην ανησυχία της Δύσης ότι τα ρωσικά στρατεύματα πιθανόν να παραμείνουν στη Λευκορωσία για περισσότερο καιρό, ανέφερε ακόμη ότι η Ρωσία και η Λευκορωσία θα ολοκληρώσουν τις κοινές στρατιωτικές τους ασκήσεις στις 20 Φεβρουαρίου, όπως ήταν ήδη προγραμματισμένο.

Αλλά και το πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, μετέδωσε ότι η πιθανότητα παράτασης της παραμονής των ρωσικών στρατευμάτων στη Λευκορωσία δεν βρίσκεται στην ημερησία διάταξη.

Οι ασκήσεις στη Λευκορωσία έχουν εντείνει την ανησυχία της Δύσης για πιθανή ρωσική εισβολή στη γειτονική Ουκρανία. Η Μόσχα αρνείται ότι ετοιμάζει επίθεση.

Η κατάσταση στην περιοχή του Ντονμπάς «κλιμακώνεται» δήλωσε παράλληλα ο Ντμίτρι Πεσκόφ, σχολιάζοντας τους βομβαρδισμούς στην ανατολική Ουκρανία ανάμεσα σε Κίεβο και ρωσόφωνους αυτονομιστές.

Ο Πεσκόφ είπε επίσης ότι ο Πούτιν δεν έχει απαντήσει ακόμη στη ρωσική Δούμα για την αναγνώριση των λεγόμενων «Λαϊκών Δημοκρατιών» του Ντόνετσκ και του Λουχάνσκ, των δύο περιοχών στην ανατολική Ουκρανία που έχουν αποσχιστεί από το Κίεβο.

Την Τρίτη η ρωσική Βουλή κάλεσε τον Ρώσο πρόεδρο να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία των δύο περιοχών. Η Δύση έχει διαμηνύσει ότι μια τέτοια κίνηση θα κατέστρεφε κάθε ελπίδα ειρήνης βάσει των συμφωνιών του Μινσκ.

Ο Πεσκόφ κατηγόρησε τέλος το ΝΑΤΟ ότι διεξήγαγε «απροσχημάτιστη πληροφοριακή επίθεση εναντίον της Ρωσίας».

Παράλληλα, όπως μεταδίδουν όλα τα κεντρικά ρωσικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα πληροφορίες του πρακτορείου ειδήσεων Ντονέτσκ, αλλά και μαρτυρίες των ανταποκριτών τους, επί ένα δίωρο και πλέον από τις 05:32 έως τις 07:42 τοπική ώρα «τμήματα του ουκρανικού στρατού έβαλλαν εναντίον εννέα οικισμών στο Ντονέτσκ και το Λουγκάνσκ με 160 οβίδες και βλήματα όλμου κατά κανόνα άνω των 12,7 μμ».

Αυτά δήλωσαν οι εκπρόσωποι των δύο τοπικών διοικήσεων στο Κοινό Κέντρο Ελέγχου και Συντονισμού του Καθεστώτος Κατάπαυσης Πυρός, το οποίο λειτουργεί με βάση τις προβλέψεις των συμφωνιών του Μινσκ για τη διευθέτηση του ουκρανικού εμφυλίου και για την παρακολούθηση της τήρησής τους.

Οι οικισμοί που επλήγησαν αναφέρεται ότι είναι οι Κομιντέρνοβο, Οκτιάμπρ, Νοβολάσπα, Πετρόφσκοε στην περιφέρεια του Ντονέτσκ και Βεσέλενκοε, Ντονιέτσκι, Ζολοτόε-5, Νίζνε Λόζοβοε, Σοκόλνικι στην περιφέρεια του Λουγκάνσκ.

Οι τοπικές ρωσόφωνες διοικήσεις ανακοίνωσαν ότι απάντησαν στα ουκρανικά πυρά και για μεγάλα διαστήματα υπήρξε ανταλλαγή πυρών, χωρίς να υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για θύματα και για το μέγεθος των ζημιών, ενώ βέβαια θεωρείται ότι το καθεστώς κατάπαυσης του πυρός δεν υφίσταται πλέον.

Στο Κίεβο, ο ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα δήλωσε από την πλευρά του πως η Ρωσία παραβιάζει τις συμφωνίες κατάπαυσης του πυρός που συνήφθησαν στο πλαίσιο των συμφωνιών του Μινσκ, έπειτα από προηγούμενες κατηγορίες του Κιέβου ότι υποστηριζόμενοι από τη Ρωσία αυτονομιστές βομβάρδισαν χωριό.

«Πολιτικές υποδομές υπέστησαν ζημιές. Καλούμε όλους τους εταίρους να καταδικάσουν γρήγορα αυτή τη σοβαρή παραβίαση από τη Ρωσία των συμφωνιών του Μινσκ εν μέσω μιας ήδη τεταμένης κατάστασης στον τομέα της ασφάλειας», έγραψε ο Κουλέμπα στο Twitter.

Νωρίτερα, ο ήχος από οβίδες πυροβολικού ακούστηκε κοντά στο αεροδρόμιο του Ντονέτσκ και το Ελενόβκα, χωριό στην επαρχία αυτή της ανατολικής Ουκρανίας που βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ρωσόφωνων αυτονομιστών ανταρτών, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που επικαλείται το πρακτορείο Reuters.

Ο ουκρανικός στρατός, λίγη ώρα πριν, είχε κατηγορήσει τους αντάρτες ότι έριξαν οβίδες με αποτέλεσμα να πληγεί νηπιαγωγείο. Σύμφωνα με την ίδια πηγή.



Παράλληλα, παρατηρητές του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) επεσήμαναν ότι έχουν καταγράψει πολλά περιστατικά ρίψης οβίδων κατά μήκος της γραμμής επαφής μεταξύ των φιλορώσων ανταρτών και του ουκρανικού στρατού, δήλωσε διπλωματική πηγή.

Οι αντάρτες είχαν καταγγείλει από την πλευρά τους το πρωί σήμερα Πέμπτη ότι το Κίεβο βομβάρδισε τις περιοχές τους με όλμους, οξύνοντας ακόμη περισσότερο την ένταση μεταξύ Ρωσίας και Δύσης.

Σημειώνεται ότι οι ρωσικοί ισχυρισμοί περί σταδιακής απόσυρσης των ρωσικών δυνάμεων από τα σύνορα με την Ουκρανία, της ρωσικής αλλά και της Λευκορωσικής επικράτειας, «δεν λαμβάνονται σοβαρά από τις δυτικές δυνάμεις» μετέδωσε το CNN, επικαλούμενο αξιωματούχους των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών.

Αντίθετα, δορυφορικές εικόνες που τραβήχτηκαν τα προηγούμενα 24ωρα, δείχνουν νέα διάνοιξη δρόμου και μια γέφυρα που κατασκευάζεται σε έναν βασικό ποταμό στη Λευκορωσία, λιγότερο από 6,4 χλμ από τα ουκρανικά σύνορα, ικανά για τη διέλευση αρμάτων, καθώς η Ουάσιγκτον κάνει λόγο για ενίσχυση των ρωσικών δυνάμεων στα σύνορα με την Ουκρανία και τη συγκέντρωση επιπλέον 7.000 στρατιωτών στην περιοχή.

New @Maxar satellite images from the past 48 hours continue to show heightened military activity in Belarus, Crimea, and western Russia. Pics below are from Feb. 15 and show a new pontoon bridge over the Prypyat River in Belarus https://t.co/48h7q37h7C via @ChristopherJM pic.twitter.com/YPBbE7PhsW