Σε εξέλιξη η ανακατάληψη του Ιζιούμ

Οι ουκρανικές δυνάμεις ανακτούν τον έλεγχο πόλεων και χωριών γύρω από τη στρατηγικής σημασίας πόλη Ιζιούμ στο πλαίσιο της αντεπίθεσής τους κατά των ρωσικών δυνάμεων στην ανατολική Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Κίεβο.

«Η απελευθέρωση εδαφών στις περιφέρειες του Κουπιάνσκ και Ιζιούμ στην περιοχή του Χαρκόβου είναι σε εξέλιξη», ανακοίνωσε το γενικό επιτελείο των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων τη 200ή ημέρα της σύγκρουσης. Το Κίεβο είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι τα στρατεύματά του είχαν εισέλθει στο Κουπιάνσκ.

Την ίδια ώρα, η Βρετανία δήλωσε σήμερα ότι οι ουκρανικές δυνάμεις συνεχίζουν να αποκομίζουν σημαντικά κέρδη στην περιοχή του Χαρκόβου κατά τις τελευταίες 24 ώρες.

Η Ρωσία πιθανόν έχει αποσύρει μονάδες από την περιοχή, αλλά οι εχθροπραξίες συνεχίζονται γύρω από τις πόλεις Κουπιάνσκ και Ιζιούμ, όπως ανέφερε το βρετανικό υπουργείο Άμυνας σε ανάρτησή του στο Twitter.

