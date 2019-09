Σαουδική Αραβία: Οι εξαγωγές θα συνεχιστούν κανονικά

Οι εξαγωγές πετρελαίου από τη Σαουδική Αραβία θα συνεχιστούν κανονικά αυτήν την εβδομάδα, καθώς το βασίλειο θα αντλήσει από τα τεράστια αποθέματά που διαθέτει για να καλύψει τη ζήτηση, ανέφερε μια πηγή στο πρακτορείο Reuters.

Από τις επιθέσεις με τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων της εταιρείας Aramco, διακόπηκε προσωρινά η παραγωγή. Τα πλήγματα διέκοψαν την εξόρυξη 5,7 εκατομμυρίων βαρελιών αργού, ήτοι σχεδόν του 50% του συνόλου της παραγωγής ή πάνω από το 5% του παγκόσμιου εφοδιασμού.

Η πηγή αυτή είπε ότι είναι ακόμη ασαφές για πόσο χρονικό διάστημα θα συνεχιστεί αυτή η διακοπή, σημειώνοντας μόνο ότι οι ζημιές είναι "μεγάλες" και δεν είναι εφικτό να αποκατασταθούν μέσα σε μια νύχτα.

Ένας Σαουδάραβας αξιωματούχος που μίλησε στην εφημερίδα Wall Street Journal είπε ωστόσο ότι το ένα τρίτο της παραγωγής θα αποκατασταθεί μέχρι την Δευτέρα. "Διασφαλίζουμε ότι δεν θα παρουσιαστούν ελλείψεις στην αγορά, μέχρι να επανέλθουμε πλήρως", πρόσθεσε.

Ο πρίγκιπας διάδοχος της Σ. Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, τόνισε ότι η χώρα του έχει «τη βούληση και την ικανότητα να αντιμετωπίσει και να απαντήσει σε αυτήν την τρομοκρατική επίθεση», όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο SPA.

Με φόντο τις χθεσινές επιθέσεις, ο χρηματιστηριακός δείκτης της Σαουδικής Αραβίας (TASI) έπεφτε 1,3% κατά τις πρώτες ώρες των συναλλαγών. Οι μετοχές που σχετίζονται με την ενέργεια έπεφταν 3,35% , ενώ η πετροχημική εταιρεία Saudi Basic Industries Corp (Sabic) έπεφτε 3%.

