Σάλος από το βίντεο που ο Ερντογάν άφησε όρθια την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Αρνητικές εντυπώσεις έχει προκαλέσει ένα βίντεο με την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν να στέκεται αμήχανη όρθια μπροστά στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ και τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Στο βίντεο φαίνονται ο Μισέλ και ο Ερντογάν να κάθονται στις δύο πολυθρόνες, ενώ η φον ντερ Λάιεν στέκεται όρθια και κοιτάζοντάς τους και χωρίς να γνωρίζει που θα καθίσει η ίδια, καθώς δεν είχε προβλεφθεί θέση για εκείνη στην αίθουσα συσκέψεων στο προεδρικό μέγαρο της Τουρκίας.

“Emh?”



Here is the moment European Commission President Ursula von der Leyen was snubbed and demoted to a socially distanced couch during a meeting with Turkey's President Recep Tayyip Erdogan pic.twitter.com/Zkxnz1ucQW