Ευρωπαϊκή Επιτροπή : Ζητά καθαρό χρονοδιάγραμμα παραδόσεων από AstraZeneca

Σαφές σχέδιο από την AstraZeneca για την παράδοση των εμβολίων το πρώτο τρίμηνο του έτους ζητάει η ΕΕ, όπως δήλωσε η Επίτροπος Στ. Κυριακίδου μετά τη κρίσιμη συνάντηση της Κομισιόν με τη φαρμακευτική εταιρεία, αφού οι δυο πλευρές δεν κατάφεραν να άρουν το αδιέξοδο για τις καθυστερήσεις στις παραδόσεις. Την ίδια ώρα, η Τσεχία και οι υγειονομικές αρχές της Μαδρίτης ανέστειλαν τους εμβολιασμούς κατά της covid-19 γι' αυτή και την ερχόμενη εβδομάδα, λόγω έλλειψης εμβολίων.

«Λυπούμαστε για τη συνεχιζόμενη έλλειψη σαφήνειας σχετικά με το πρόγραμμα παράδοσης», δήλωσε η Επίτροπος Υγείας της ΕΕ με tweet, προσθέτοντας ότι η ΕΕ ζητούσε ένα σαφές σχέδιο από την AstraZeneca για την ταχεία παράδοση δόσεων του εμβολίου που έχει προαγοράσει το μπλοκ για το πρώτο τρίμηνο.

«Η ΕΕ παραμένει ενωμένη και σταθερή. Οι συμβατικές υποχρεώσεις πρέπει να τηρούνται, τα εμβόλια πρέπει να παραδίδονται στους πολίτες της ΕΕ. [...] Θα συνεργαστούμε με την εταιρεία για να βρούμε λύσεις και να παρέχουμε εμβόλια γρήγορα για τους πολίτες της ΕΕ», έγραψε στο Twitter η κα Κυριακίδου.

We regret the continued lack of clarity on the delivery schedule and request a clear plan from AstraZeneca for the fast delivery of the quantity of vaccines that we reserved for Q1. We will work with the company to find solutions and deliver vaccines rapidly for EU citizens.