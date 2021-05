Ρουκέτες έπληξαν το Τελ Αβίβ - Ήχησαν ξανά οι σειρήνες

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος τραυματίστηκε πολύ σοβαρά από ρουκέτες που έπληξαν το βράδυ της Τρίτης το Τελ Αβίβ, όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία ασθενοφόρων του Ισράηλ.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό κανάλι Channel 12 TV, ένας πύραυλος έπληξε ένα κτίριο στο προάστιο Χολόν.

Hamas says more than 130 rockets fired at Tel Aviv | Live updates https://t.co/7pq6rLYXDp

Δεν έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής αν ο τραυματίες βρισκόταν σε αυτό το κτίριο.

RAW FOOTAGE: This is the moment the Iron Dome intercepted a barrage of rockets over Tel Aviv and central Israel. pic.twitter.com/8jl8OTgWCl