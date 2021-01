Reuters: Η AstraZeneca επισπεύδει τις παραδόσεις του εμβολίου στην ΕΕ

Η AstraZeneca προσφέρθηκε να παραδώσει δόσεις του εμβολίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις 7 Φεβρουαρίου, αντί στις 15 του ίδιου μήνα που ήταν το αρχικό πλάνο, χωρίς να διευκρινιστεί αν πρόκειται να αλλάξει την πορεία των δόσεων που προορίζονταν για τη Βρετανία ώστε να ενισχύσει τις παραδόσεις της προς την ΕΕ, όπως ανέφεραν αξιωματούχοι της ΕΕ στο Reuters.

Οι πληροφορίες έρχονται την ώρα που έχει ξεσπάσει «πόλεμος» μεταξύ ΕΕ και AstraZeneca, καθώς η εταιρεία ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι θα περικόψει την τροφοδοσία της Ευρωπαϊκής Ενωση με το εμβόλιό της κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, σε μία κίνηση που, σύμφωνα με ανώτατο ευρωπαίο αξιωματούχο, μεταφράζεται σε μείωση κατά 60% των 31 εκατομμυρίων δόσεων που επρόκειτο να σταλούν στην Ένωση.

Αυτό περιέπλεξε τα ευρωπαϊκά σχέδια εμβολιασμού, αφού και η Pfizer είχε ήδη ανακοινώσει προσωρινή επιβράδυνση στις παραδόσεις του εμβολίου της προκαλώντας κατακραυγή εκ μέρους των Βρυξελλών και ευρωπαϊκών κυβερνήσεων.

Δύο ευρωπαίοι αξιωματούχοι δήλωσαν σήμερα στο Reuters ότι η AstraZeneca προσφέρθηκε κατά την διάρκεια δύο έκτακτων συνεδριάσεων χθες, Δευτέρα, να επισπεύσει για τις 7 Φεβρουαρίου τις παραδόσεις που ξεκινούσαν σύμφωνα με το αρχικό πρόγραμμα στις 15 Φεβρουαρίου.

Μία από τις πηγές, που ενημερώθηκε για τις συνομιλίες, δήλωσε ότι η AstraZeneca αναθεώρησε προς τα επάνω τους στόχους παράδοσης για τον Φεβρουάριο σε σχέση με τις περικοπές που ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα, αλλά η εταιρεία δεν έδωσε αποσαφηνίσεις για τις παραδόσεις του Μαρτίου.

Αυτή η κίνηση εμφανίζεται ως άνοιγμα της AstraZeneca, σε μία προσπάθεια να διατηρήσει ειρηνικές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ενωση, καθώς κλιμακώνεται η ένταση για την περικοπή της προμήθειας εμβολίων, βλάπτοντας την εμπιστοσύνη ανάμεσα στις Βρυξέλλες και την φαρμακευτική εταιρεία πριν ακόμη την έγκριση του εμβολίου της.

Ο δεύτερος ευρωπαίος αξιωματούχος, ο οποίος συμμετείχε απευθείας στις συνομιλίες, δήλωσε ωστόσο ότι δεν υπάρχει πρόταση για αύξηση των παραδόσεων.

Η AstraZeneca εργάζεται με τριμηνιαίους στόχους. Κατά συνέπεια, μία αύξηση τον Φεβρουάριο, αν δεν συνοδευτεί από αύξηση τον Μάρτιο, δεν συνιστά συνολική αύξηση παραδόσεων κατά το πρώτο τρίμηνο.

Υπέρ περιορισμών στις εξαγωγές εμβολίων το Βερολίνο

Στον απόηχο της αντιπαράθεσης της Κομισιόν με την AstraZeneca, η Γερμανία προέτρεψε την Ευρωπαϊκή Ένωση να περιορίσει τις εξαγωγές εμβολίων την ώρα που η αγγλοσουηδικη εταιρεία φέρεται να κάνει υποχωρήσεις.



Ο Γερμανός υπουργός Υγείας Γενς Σπαν υποστήριξε σήμερα τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη θέσπιση περιορισμών στις εξαγωγές εμβολίων κατά του Covid-19 από την ΕΕ.



Η ΕΕ έχει προτείνει να δημιουργηθεί ένα μητρώο για τις εξαγωγές εμβολίων καθώς επικρατεί απογοήτευση σχετικά με τις καθυστερήσεις στις παραδόσεις του εμβολίου της AstraZeneca κατά του Covid-19, καθώς και με άλλα προβλήματα στις προμήθειες των εμβολίων.



«Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν προβλήματα στην παραγωγή, όμως πρέπει να επηρεάζουν όλους με τον ίδιο τρόπο», δήλωσε ο Σπαν μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκυτο ZDF. «Δεν λέμε πρώτα η Ευρώπη, αλλά να έχει η Ευρώπη το δίκαιο μερίδιό της», τόνισε προσθέτοντας πως είναι ως εκ τούτου λογικό να έχουμε περιορισμούς στις εξαγωγές εμβολίων.



Τα εμβόλια που εξέρχονται από την ΕΕ «χρειάζονται άδεια, ώστε να γνωρίζουμε τουλάχιστον τι παράγεται στην Ευρώπη και τι αφήνει την Ευρώπη, πού πηγαίνει και αν υπάρχει δίκαιη διανομή», εξήγησε.



H πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κάλεσε από την πλευρά της, τους παρασκευαστές εμβολίων που έχουν χρηματοδοτηθεί από την ΕΕ «να τηρήσουν τις υποσχέσεις τους και να τιμήσουν τις υποχρεώσεις τους».



«Η Ευρώπη έχει επενδύσει δισεκατομμύρια για την ανάπτυξη των πρώτων εμβολίων και για τη δημιουργία ενός πραγματικού παγκόσμιου, κοινού αγαθού. Τώρα οι επιχειρήσεις πρέπει να τηρήσουν τις υποσχέσεις τους», υπογράμμισε η φον ντερ Λάιεν σε παρέμβασή της.

Κομισιόν: Θα πάρουμε όσα μέτρα απαιτηθούν για την προστασία των ευρωπαίων πολιτών

Η Επίτροπος Υγείας στις Βρυξέλλες, Στέλλα Κυριακίδου, προειδοποίησε ότι η ΕΕ «θα λάβει ό,τι μέτρα απαιτηθούν ώστε να προστατεύσει τους πολίτες της». Σημείωσε ότι η Επιτροπή απαίτησε «λεπτομερές χρονοδιάγραμμα των παραδόσεων εμβολίων».

Μετά τις συνομιλίες της Δευτέρας με την AstraZeneca, η Κύπρια Επίτροπος ανέφερε σε ανάρτησή της ότι «οι συζητήσεις με την AstraZeneca κατέληξαν σε μη ικανοποιητικά αποτελέσματα λόγω έλλειψης σαφήνειας και ανεπαρκών εξηγήσεων. Τα κράτη-μέλη της ΕΕ είναι ενωμένα: Οι εταιρίες που αναπτύσσουν εμβόλια έχουν κοινωνικές και συμβατικές υποχρεώσεις τις οποίες πρέπει να εκπληρώσουν».

