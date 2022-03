Reuters: Αεροπλανοφόρο έστειλε η Κίνα στα στενά της Ταϊβάν πριν την επαφή Μπάιντεν - Σι

Η Κίνα διέπλευσε το αεροπλανοφόρο της Shandong μέσω των ευαίσθητων στενών της Ταϊβάν την Παρασκευή, υπό τη σκιά ενός αμερικανικού αντιτορπιλικού, είπε στο Reuters πηγή με άμεση γνώση του θέματος, λίγες ώρες πριν ο Κινέζος και ο Αμερικανός πρόεδρος επρόκειτο να συνομιλήσουν.

Η Κίνα ισχυρίζεται ότι κυβερνούσε δημοκρατικά την Ταϊβάν ως δικό της έδαφος και τα τελευταία δύο χρόνια ενίσχυσε τη στρατιωτική της δραστηριότητα κοντά στο νησί για να διεκδικήσει την κυριαρχία της, ανησυχώντας την Ταϊπέι και την Ουάσιγκτον.

Η πηγή, η οποία δεν είχε εξουσιοδότηση να μιλήσει στα μέσα ενημέρωσης και μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, είπε ότι το Shandong έπλευσε κοντά στο ελεγχόμενο από την Ταϊβάν νησί Kinmen, το οποίο βρίσκεται ακριβώς απέναντι από την κινεζική πόλη Xiamen, εκεί που βρισκόταν και ένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο.

«Γύρω στις 10:30 π.μ. το CV-17 εμφανίστηκε περίπου 30 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά του Κινμέν και φωτογραφήθηκε από έναν επιβάτη σε πολιτική πτήση», είπε η πηγή, αναφερόμενη στον επίσημο αριθμό σέρβις του Shandong.

EXCLUSIVE: China sailed its aircraft carrier Shandong through the sensitive Taiwan Strait, shadowed by a U.S. destroyer, just hours before the Chinese and U.S. presidents were due to talk https://t.co/eTki8T9MaS pic.twitter.com/X4h8DL6pNZ