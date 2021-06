ESM- Εκταμιεύονται 748 εκατ. ευρώ: Ρέγκλινγκ: Θετικές οι μεταρρυθμίσεις στο β' εξάμηνο του 2020

Την εξάλειψη της προσαύξησης επιτοκίου σε δάνεια του Ελληνικού Δημοσίου για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως τις 17 Ιουνίου 2021 αποφάσισε το Συμβούλιο Διευθυντών του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF), που ήταν ο πρόδρομος του Eυρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΣΜ). Πρόκειται για την πέμπτη διαδοχική μείωση του επιτοκίου στο πλαίσιο των μεσοπρόθεσμων μέτρων ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους που είχαν συμφωνηθεί το 2018. Η μείωση αυτή αντιστοιχεί σε ποσό 103,3 εκατ. ευρώ, το οποίο θα επιστραφεί στην Ελλάδα από το EFSF.

Επιπλέον, στο πλαίσιο των μέτρων ελάφρυνσης του χρέους, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM) θα μεταβιβάσει στην Ελλάδα το ποσό των 644,42 εκατ. ευρώ που αντιστοιχεί σε κέρδη που είχαν κεντρικές τράπεζες της Ευρωζώνης από ελληνικά ομόλογα (SMP/ANFA). Συνολικά, επομένως, θα μεταβιβαστεί στην Ελλάδα το ποσό των 748 εκατ. ευρώ.

