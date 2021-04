Πυροβολισμοί στην Ινδιάπολις των ΗΠΑ - Νεκροί 8 άτομα και ο δράστης

Συνολικά 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τους πυροβολισμούς του δράστη στις εγκαταστάσεις της FedEx, κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Ινδιανάπολις των ΗΠΑ, ανακοίνωσαν οι αστυνομικές αρχές ενώ νωρίτερα τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, έκαναν λόγω για τουλάχιστον οκτώ τραυματίες. Σύμφωνα με την Αστυνομία ο δράστης αυτοκτόνησε μετά την επίθεση.

Update: 8 dead, more injured in shooting at FedEx facility near the airport https://t.co/PGbOnT3B0s — IndyStar (@indystar) April 16, 2021

«Έχουμε πολλούς ανθρώπους με τραύματα από σφαίρες», επεσήμανε η εκπρόσωπος της αστυνομίας της Ινδιανάπολης Τζίνα Κουκ, ενώ πρόσθεσε ότι κάποιοι τραυματίες έχουν διακομιστεί σε διάφορα νοσοκομεία της περιοχής.

Family members are here at the Holiday Inn near the airport waiting to hear an update on loved ones employed at the FedEx facility where multiple victims were hurt in shooting. @wrtv pic.twitter.com/o8mWTgShpH — Ms. Troy Washington (@troyw_TV) April 16, 2021

Τουλάχιστον τέσσερα άτομα νοσηλεύονται, ένα εκ των οποίων σε κρίσιμη κατάσταση.

DEVELOPING: Indianapolis police say multiple people wounded in shooting at FedEx facility. The suspected shooter is dead, authorities say. https://t.co/kn68ZxyyhZ — ABC News (@ABC) April 16, 2021

#BREAKING: Multiple people have been shot at the @FedEx facility near Indianapolis International Airport. We have crews on the way to the scene. @wrtv — Marc Mullins (@MarcMullins1) April 16, 2021

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το WRTV η αστυνομία αποκαλεί το περιστατικό «μαζικό ατύχημα», ενώ άλλος τοπικός τηλεοπτικός σταθμό αναφέρει πως οι αρχές κλήθηκαν στην τοποθεσία για πυροβολισμούς που σημειώθηκαν περίπου στις 11 μ.μ. τοπική ώρα, ανέφερε ο τηλεοπτικός σταθμός.

Breaking: Initial details on mass casualty shooting at FedEx facility in Indy. Heading into work @wrtv A page for all available Chaplains was issued to deal with developing situation @wrtv pic.twitter.com/JKfHh56NjA — Rafael Sánchez (@RafaelOnTV) April 16, 2021

Η εγκατάσταση της FedEx Indianapolis απασχολεί περισσότερα από 4.500 μέλη της ομάδας και είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος κόμβος στο παγκόσμιο δίκτυο της εταιρείας.

🇺🇸#URGENT: Reports of several people shot at Indianapolis FedEx facility#Indianapolis l #IN

Police & EMS personnel are responding to a FedEx facility where reports say 8 people have been shot. The shooter has not been detained and may still be shooting.

More details shortly! pic.twitter.com/UzJwc8P8I1 — Intel Point ALERTS (@IntelPointAlert) April 16, 2021

Δημοσιογράφος από το WRTV σε ανάρτησή του στο Twitter με έναν άνδρα που βρισκόταν στην εγκατάσταση όταν σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί ανέφερε αργότερα ότι είδε ένα σώμα στο πάτωμα. Ο αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει δύο δράστες εκ τον οποίων ό ένας έβγαλε ένα όπλο από το φορτηγάκι που είχε παρκάρει και μπήκε στις εγκαταστάσεις οπλισμένος.