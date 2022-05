Πυραυλική επίθεση στην Οδησσό - Αναφορές για θύματα

Πυραυλική επίθεση έπληξε την Οδησσό, πόλη - λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας, στη νοτιοδυτική Ουκρανία, το βράδυ της Δευτέρας, προκαλώντας θανάτους και τραυματισμούς, δήλωσε ο τοπικός κυβερνήτης Μαξίμ Μαρτσένκο, στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram. Δεν ήταν αμέσως διαθέσιμες περισσότερες λεπτομέρειες.

Παράλληλα, ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός σταθμός Suspilne της Ουκρανίας επικαλέστηκε αναφορά της νότιας στρατιωτικής διοίκησης ότι η επίθεση κατέστρεψε έναν χώρο θρησκευτικής λατρείας.

Καταστροφή ιστορικού σχολείου στο Λουγκάνσκ

Εντωμεταξύ, σύμφωνα με την Kyiv Independent, το σχολείο Lysychansk Gymnasium στο Λουγκάνσκ, το οποίο επέζησε από δύο παγκόσμιους πολέμους, καταστράφηκε από ρωσικούς βομβαρδισμούς.

Αναλυτικά, το σχετικό μήνυμα Twitter αναφέρει: «Ο ρωσικός βομβαρδισμός καταστρέφει φημισμένο σχολείο στην περιφέρεια Λουγκάνσκ. Χτισμένο πριν από πάνω από 100 χρόνια, το σχολείο Lysychansk επέζησε από δύο παγκόσμιους πολέμους, καθώς και από την επίθεση της Ρωσίας το 2014. Ήταν ένα από τα 100 καλύτερα σχολεία στην Ουκρανία, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη».

