Πυραυλικές επιθέσεις σε Κίεβο, Λβιβ, Χάρκοβο και ασφυκτική πίεση στη Μαριούπολη τα ρωσικά αντίποινα για το Moskva

APimages

Με πυραυλικές επιθέσεις στο Κίεβο, στο Λβιβ και στο Χάρκοβο και ασφυκτική πίεση στην Μαριούπολη, προκειμένου η πόλη να πέσει μετά από πολιορκία επτά εβδομάδων, φαίνεται ότι απαντά η Μόσχα στην βύθιση του ρωσικού καταδρομικού Moskva στη Μαύρη Θάλασσα.

Στην πολιορκημένη Μαριούπολη, θέατρο των πιο σφοδρών μαχών και της χειρότερης ανθρωπιστικής καταστροφής του πολέμου, ρωσικά στρατεύματα προωθήθηκαν ελπίζοντας ότι θα αντισταθμίσουν την αποτυχία τους να καταλάβουν το Κίεβο, επιτυγχάνοντας τη μεγαλύτερη μέχρι τώρα νίκη της Ρωσίας στον πόλεμο.

Σύμφωνα με την Μόσχα, ρωσικά αεροσκάφη έπληξαν ένα εργοστάσιο επισκευής αρμάτων μάχης στην πρωτεύουσα, όπου ακούστηκε ο ήχος μιας έκρηξης και καπνός ήταν ορατός στον νοτιοανατολικό τομέα Νταρμίτσκιι. Ο δήμαρχος του Κιέβου δήλωσε πως τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και οι γιατροί αγωνίζονταν να σώσουν άλλους.

Ο στρατός της Ουκρανίας δήλωσε πως ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη που απογειώθηκαν από τη Λευκορωσία εκτόξευσαν επίσης πυραύλους στην περιοχή του Λβιβ κοντά στα σύνορα με την Πολωνία, όπου τέσσερις πύραυλοι Κρουζ καταρρίφθηκαν από την ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα.

Στη Μαριούπολη, δημοσιογράφοι του Reuters σε τμήματα της πόλης που τελούν υπό ρωσικό έλεγχο έφθασαν στη χαλυβουργία Illych, την οποία η Μόσχα ισχυρίστηκε ότι κατέλαβε χθες, Παρασκευή, ένα από τα δύο τεράστια μεταλλουργικά εργοστάσια όπου οι υπερασπιστές της πόλης αντιστέκονται σε υπόγεια τούνελ και μπούνκερ.

Οι τελευταίες εξελίξεις

17:41 Ιταλία: Απαγόρευση εισόδου ρωσικών πλοίων στα λιμάνια της χώρας

Το υπουργείο Μεταφορών της Ρώμης έκανε γνωστό ότι από αύριο πρόκειται να απαγορευθεί η είσοδος των ρωσικών πλοίων στα λιμάνια της Ιταλίας. Με τον τρόπο αυτό, η Ιταλία προσαρμόζεται σε οδηγία της ΕΕ, της 8ης Απριλίου, στο πλαίσιο των κυρώσεων κατά της Μόσχας.

Τα ρωσικά πλοία τα οποία ήδη βρίσκονται σε ιταλικά λιμάνια «θα πρέπει να αναχωρήσουν μόλις ολοκληρώσουν τις εμπορικές τους δραστηριότητες», όπως αναφέρεται σε σχετική εγκύκλιο. Το μέτρο, τέλος, αφορά και τα πρώην ρωσικά πλοία, τα οποία άλλαξαν σημαία μετά τις 24 του περασμένου Φεβρουαρίου.

16:31 Ουκρανία: Ένας νεκρός από βομβαρδισμούς στο Κίεβο

Αναφορά για έναν νεκρό από ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Κίεβο κάνει ο δήμαρχος, Βιτάλι Κλίτσκο χωρίς να δίνει ακριβείς πληροφορίες για τον αριθμό των τραυματιών. Οι γιατροί έδιναν μάχη για τη ζωή όσων είχαν τραυματιστεί, ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Το Κίεβο ήταν και παραμένει στόχος του επιτιθέμενου», υπογράμμισε.

There is a huge column of smoke in one of #Kyiv's districts. People heard what sounded like an explosion. pic.twitter.com/kv0kAp1JmK — NEXTA (@nexta_tv) April 16, 2022

16:11 Ρινάτ Αχμέτοφ: Ο πλουσιότερος Ουκρανός δεσμεύεται ότι θα ανοικοδομήσει την Μαριούπολη

Ο επιχειρηματίας Ρινάτ Αχμέτοφ, ο πλουσιότερος Ουκρανός, έχει δεσμευτεί ότι θα ανοικοδομήσει την Μαριούπολη, στην οποία βρίσκονται δύο τεράστια χαλυβουργεία ιδιοκτησίας ιδιοκτησίας του, τα οποία, όπως επισημαίνει, θα μπορούν να είναι ξανά ανταγωνιστικά σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η επιχειρηματική δραστηριότητα του Αχμέτοφ έχει πληγεί από τα οκτώ χρόνια συγκρούσεων στην ανατολική Ουκρανία, αλλά δηλώνει βέβαιος ότι «οι γενναίοι στρατιώτες μας», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, θα υπερασπιστούν την πόλη της Αζοφικής Θάλασσας, που έχει χτυπηθεί σφοδρά και την έχουν εγκαταλείψει χιλιάδες κάτοικοί της, έπειτα από επτά εβδομάδες βομβαρδισμών.

15:17 Ουκρανία: Ένας νεκρός και 18 τραυματίες από βομβαρδισμούς στο Χάρκοβο

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 18 τραυματίστηκαν από βομβαρδισμούς σε μια από τις κεντρικές συνοικίες της βορειοανατολικής περιοχής Χάρκοβο της Ουκρανίας το Σάββατο, όπως γνωστοποίησε ο περιφερειάρχης μέσω του Telegram.

13:38 Πόσο σοβαρή είναι η απώλεια του Moskva για τη Ρωσία - Τι εκτιμούν οι αναλυτές

Η βύθιση του ρωσικού καταδρομικού Moskva, τα αίτια της οποίας δεν έχουν ακόμα γνωστοποιηθεί με βεβαιότητα, υποστηρίζεται ότι δε θα αλλάξει σημαντικά την πορεία της σύγκρουσης στην Ουκρανία, καθώς η συμμετοχή του ρωσικού στόλου στις επιχειρήσεις, μέχρι στιγμής, δεν είναι ιδιαίτερα σημαντική. Παρόλα αυτά, η βύθισή του είτε από ουκρανικούς πυραύλους είτε από ατυχία, «είναι μια σημαντική νίκη προπαγάνδας για την Ουκρανία», σύμφωνα με το Ινστιτούτο για την Μελέτη του Πολέμου (ISW). Ο μοναδικός αντίκτυπος που θα φανεί άμεσα στη δυναμική της Ρωσίας, είναι η υποβάθμιση της αεράμυνας του ρωσικού στόλου.

13:30 Ουκρανός διπλωμάτης: Θα ήμασταν ευτυχείς αν η Τουρκία συμμετείχε στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Η Ουκρανία συνεργάζεται με την Τουρκία, χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ, όσο είναι δυνατό για περισσότερη υποστήριξη απέναντι στην εισβολή της Ρωσίας και κατανοεί -αν και δεν είναι ευτυχής για αυτό- την πραγματικότητα των παράλληλων δεσμών της Άγκυρας με τη Μόσχα, δήλωσε Ουκρανός διπλωμάτης.

12:56 Η Ρωσία απαγορεύει την είσοδο στον Τζόνσον

Την απαγόρευση εισόδου στη Ρωσία του Βρετανού πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον, της υπουργού Εξωτερικών Λιζ Τρας, του υπουργού Άμυνας Μπεν Γουάλας και άλλων 10 μελών της βρετανικής κυβέρνησης και πολιτικών, ανακοίνωσε το Σάββατο το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

Η απόφαση ελήφθη «υπό το φως της πρωτόγνωρης εχθρικής δράσης της βρετανικής κυβέρνησης, ιδιαίτερα της επιβολής κυρώσεων εναντίον υψηλόβαθμων Ρώσων αξιωματούχων», ανέφερε η ανακοίνωση του υπουργείου, όπου προστίθεται ότι θα διευρύνει σύντομα τον κατάλογο.

09:47 Απειλές εκατέρωθεν από Ρωσία και ΗΠΑ

Σε τεταμένο κλίμα βρίσκονται οι διπλωματικές σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας καθώς η βύθιση του Moskva, της ναυαρχίδας του ρωσικού στόλου στη Μαύρη Θάλασσα από ουκρανική επίθεση, ήταν όχι μόνο στρατηγικής σημασίας αλλά εκνεύρισε παράλληλα το Κρεμλίνο.

Μάλιστα σύμφωνα με τη Washington Post Ρωσία έχει προειδοποιήσει, μέσω διακοίνωσης τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι θα υπάρξουν «απρόβλεπτες συνέπειες» αν η Ουάσιγκτον συνεχίσει να εξοπλίζει την Ουκρανία ενώ από το στόχαστρο των απειλών δεν ξέφυγε και το NATO με τον Ρώσο αναπληρωτή υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Ριάμπκοφ να δηλώνει ότι η χώρα του θα θεωρήσει τα οχήματα των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ που μεταφέρουν όπλα στο ουκρανικό έδαφος ως νόμιμους στρατιωτικούς στόχους.

Σύμφωνα με τους New York Times, αυτή η διακοίνωση έγινε μέσω της συνήθους διπλωματικής οδού και δεν υπογράφεται από υψηλόβαθμο ρώσο αξιωματούχο.

Το CNN μετέδωσε από την πλευρά του, επικαλούμενο πηγή που γνωρίζει το θέμα, πως αυτή η επίσημη διαμαρτυρία μπορεί να σημαίνει ότι η Μόσχα ετοιμάζεται να υιοθετήσει μια πιο επιθετική στάση έναντι των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ.

Η προειδοποίηση αυτή έγινε ενώ ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν υποσχέθηκε νέα στρατιωτική βοήθεια ύψους 800 εκατ. δολαρίων για την Ουκρανία, περιλαμβανομένων ελικοπτέρων και τεθωρακισμένων οχημάτων μεταφοράς προσωπικού.

«Αυτό που οι Ρώσοι μας λένε ιδιωτικά είναι ακριβώς αυτό που λέμε στον κόσμο δημόσια, ότι η μαζική βοήθεια που παρέχουμε στους ουκρανούς εταίρους μας αποδεικνύει την αξιοσημείωτη αποτελεσματικότητά της», δήλωσε υψηλόβαθμος αμερικανός αξιωματούχος, τον οποίο επικαλείται η Washington Post.