ΙΑΣΩ: Πρωτοπορεί στη Διάγνωση του Καρκίνου του Μαστού με Μαστογράφους Τεχνητής Νοημοσύνης & Στερεοτακτική Βιοψία

Το ΙΑΣΩ, η μεγαλύτερη Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική στην Ευρώπη, με το μεγαλύτερο Κέντρο Μαστού στην Ελλάδα, επενδύει σε τεχνολογία αιχμής με στόχο να προσφέρει υπηρεσίες υγείας άριστης ποιότητας. Στο πλαίσιο αυτό προχώρησε στην αναβάθμιση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού απεικόνισης του μαστού και συγκεκριμένα των Μαστογράφων με Τεχνητή Νοημοσύνη για απεικόνιση 2D και 3D (Τομοσύνθεση). Επιπλέον, εγκατέστησε στον κορυφαίο Μαστογράφο Τομοσύνθεσης 3D (Hologic Dimensions 3D) που διαθέτει, το πρωτοποριακό σύστημα στερεοτακτικής Βιοψίας Core Biopsy.

Το λογισμικό Τεχνητής Νοημοσύνης ProFound AI βασίζεται στην τελευταία τεχνολογία deep learning, αντλώντας στοιχεία και δεδομένα από εκατομμύρια εικόνες περιστατικών, από περισσότερα από 30 κέντρα αναφοράς σε όλο τον κόσμο και είναι ο ηγέτης της αγοράς στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) για την υγεία του μαστού. Έχει εγκατασταθεί και στους δύο Μαστογράφους του ΙΑΣΩ τόσο για 2D μαστογραφία όσο και για την Τομοσύνθεση (3D μαστογραφία).

Το Λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για τους εξειδικευμένους ακτινοδιαγνώστες με πολλά πλεονεκτήματα όπως:

Βελτίωση του ποσοστού και του χρόνου ανίχνευσης του καρκίνου του μαστού Ανιχνεύεται και η μικρότερη αλλοίωση του μαστού με τον πιο αξιόπιστο τρόπο, με μεγάλη ακρίβεια και ταχύτητα Αναγνωρίζεται ορθά η ύπαρξη μίας αλλοίωσης, ο βαθμός επικινδυνότητάς της καθώς και αν αυτή χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση. Περιορισμός των ψευδώς αρνητικών αποτελεσμάτων και των περιττών επανεξετάσεων των ασθενών

Το σύστημα στερεοτακτικής Βιοψίας Core Biopsy, AffirmTM breast biopsy guidance, αποτελεί ένα πρωτοποριακό σύστημα πραγματοποίησης βιοψιών στις 3D λήψεις πραγματοποιώντας βιοψίες ακόμα και στις αλλοιώσεις που είναι ορατές μόνο σε τομοσυνθετικές εικόνες. Επιπλέον, εξασφαλίζει ευκολότερο εντοπισμό των βλαβών καθώς και μειωμένη δόση ακτινοβολίας στην ασθενή καθώς απαιτούνται λιγότερες εκθέσεις. Παράλληλα, ο συνολικός χρόνος πραγματοποίησης της διαδικασίας μειώνεται σημαντικά.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε γυναίκες με οποιοδήποτε είδος αλλοίωσης ή μη φυσιολογικό ιστό. Το σύστημα έχει αναπτυχθεί για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της όρθιας βιοψίας μαστού και είναι ενσωματωμένο στο ψηφιακό μας σύστημα μαστογραφίας Selenia® Dimensions®. Γενικά, η διαδικασία δεν είναι πολύ επώδυνη. Δεν παραμένει κανένα ελάττωμα του μαστού και σε αντίθεση με τη χειρουργική επέμβαση, η βιοψία Affirm δεν παραμορφώνει τον ιστό του μαστού ούτε δυσκολεύει την ανάγνωση μελλοντικών μαστογραφιών. Ο χρόνος ανάρρωσης είναι σύντομος και οι ασθενείς μπορούν σύντομα να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους.

Βασικά στοιχεία για τον καρκίνο του μαστού:

Ο καρκίνος του μαστού είναι η δεύτερη κύρια αιτία θανάτων από καρκίνο στις γυναίκες παγκοσμίως

Η θνησιμότητα λόγω καρκίνου του μαστού κάθε χρόνο είναι 21,5 ανά 100.000 γυναίκες

2,2 εκατομμύρια γυναίκες θα διαγνωστούν με καρκίνο του μαστού έως το 2025

1 στις 8 γυναίκες εμφανίζει καρκίνο του μαστού

Η ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού και για έγκαιρη διάγνωση αυξάνεται

Η ζήτηση για καλύτερο προσυμπτωματικό έλεγχο και πρόβλεψη καρκίνου αυξάνεται

Η έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού είναι η σημαντικότερη παράμετρος στην σωστή αντιμετώπιση του και στη μείωση της θνησιμότητας. To ΙΑΣΩ διαθέτει όλα τα «state of the art» διαγνωστικά εργαλεία και το εξειδικευμένο προσωπικό για την έγκαιρη και αξιόπιστη αντιμετώπιση του.