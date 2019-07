Πρόταση στη NASA για μελλοντική αποστολή στη Σελήνη από την Ελλάδα

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ), σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), υπέβαλε μια ερευνητική πρόταση στο πλαίσιο της πρόσκλησης του Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού (ΕΛΔΟ) για την κατάθεση προτάσεων που μπορεί να υλοποιηθούν σε μελλοντική αποστολή της Αμερικανικής Υπηρεσίας Διαστήματος (NASA) στη Σελήνη.

Η πρόταση με τίτλο «NORMAN - First Lunar Spectral Library using NEMESIS (New Enhanced Mineral Spectral Information System) and iChem-A (integrated Chemistry Analyzer) integrated system», αφορά τη διεθνή δράση «NASA Exploration Campaign - Ηuman and Robotic Exploration activities on and around the Μoon».

Οι επιστήμονες του Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών & Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) και του ΕΜΠ προτείνουν την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος δύο πολύ ελαφρών υπερσύγχρονων μετρητικών διατάξεων που θα αποτελέσουν μέρος των επιστημονικών οργάνων της επόμενης ρομποτικής αποστολής της NASA στη Σελήνη. Στόχος είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος πλοηγούμενης υπερφασματικής και χημικής διερεύνησης της ορυκτολογίας και της χημείας του εδάφους της Σελήνης και τη δημιουργία της πρώτης φασματικής βιβλιοθήκης των υλικών της επιφάνειας της Σελήνης, με ανοιχτή πρόσβαση σε όλη την επιστημονική κοινότητα.

Σκοπός του προτεινόμενου συστήματος είναι οι επιτόπιες μετρήσεις που θα συλλεχθούν, να συμβάλουν στην αναλυτική μελέτη των πραγματικών ορυκτολογικών και φυσικοχημικών φάσεων της Σελήνης, στη σύγκρισή τους με γήινα ανάλογα και μετεωρίτες σεληνιακής προέλευσης, στη διαφοροποίηση της σύστασης μετεωρικής σκόνης και μητρικού πετρώματος και στη διερεύνηση των φυσικοχημικών διαφορών Γης - Σελήνης, με σημαντικές προεκτάσεις στη μελέτη της γεωλογικής εξέλιξης της Σελήνης σε σύγκριση με αυτήν της Γης. Τέλος, το προτεινόμενο σύστημα θα μπορεί να παρέχει σημαντικές πληροφορίες για την αναζήτηση θέσεων ενδιαφέροντος ενδεχόμενης εκμετάλλευσης των ορυκτών πόρων της Σελήνης.

Την κύρια ομάδα της πρότασης αποτελούν οι: Δρ. Ολγα Συκιώτη (ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ και επιστημονικώς υπεύθυνη της πρότασης), καθηγητής Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης (ΕΜΠ και επιστημονικώς συν-υπεύθυνος της πρότασης), καθηγητής Ι.Α. Δαγκλής (ΕΚΠΑ, ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ), δρ Τζον Αντωνιάδης (Panopses LLC/Vlepsis Inc., ΗΠΑ), Δρ. Α. Ροντογιάννης (ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ), Δρ. Κ. Κουτρούμπας (ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ) και Δρ. Π. Γιαμπουράς (ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ, Πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς, ΗΠΑ).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ