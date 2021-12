Πρεσβεία Ισραήλ για Κ. Παπούλια: Θρηνούμε μαζί με την οικογένειά του και τον ελληνικό λαό

«Με θλίψη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο του πρώην Προέδρου Κάρολου Παπούλια και θρηνούμε μαζί με την οικογένειά του και τον ελληνικό λαό», αναφέρει η πρεσβεία του Ισραήλ σε ανάρτηση της στο Twitter.

«Η ζωή του αντιπροσωπεύει την ελληνική σύγχρονη ιστορία και είναι συνυφασμένη με τον αγώνα του ελληνικού έθνους για ελευθερία και δημοκρατία», προσθέτει.

We were saddened to hear of the passing of former President Karolos Papoulias and we grieve with his family and the Greek people. His life represents Greek modern history and is intertwined with the Greek nation's struggle for freedom and democracy. pic.twitter.com/Km9guxL9iL