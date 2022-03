Πώς εξελίσσονται οι οικονομικές σχέσεις Κίνας - Ρωσίας

Shutterstock

Οι συναντήσεις ανάμεσα στις ηγεσίες της Ρωσίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας κατά την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Πεκίνο, είχαν σημαδευτεί από τη δήλωση του Κινέζου προέδρου, ότι δεν υπάρχουν όρια στη φιλία ανάμεσα στις δυο χώρες. Ωστόσο δεν ήταν μόνο αυτό το θέμα των επαφών των δυο πλευρών. Σύμφωνα με δημοσιεύματα των New York Times, η κινεζική πλευρά ήταν πλήρως ενήμερη για την πρόθεση της Ρωσίας να εισβάλει στην Ουκρανία. Και μάλιστα είχε ζητήσει η εισβολή να πραγματοποιηθεί μετά την τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων, της 20ης Φεβρουαρίου. Όπως και έγινε.

Η καθυστέρηση αυτή, επέτρεψε στην κινεζική κυβέρνηση, να εκμεταλλευτεί τους αγώνες και τις παράλληλες τελετές για τους δικούς της προπαγανδιστικούς και επικοινωνιακούς σκοπούς. Άλλωστε η κινεζική πλευρά έφερε βαρέως το γεγονός, ότι η προηγούμενη εισβολή της Ρωσίας στη Γεωργία, τον Αύγουστο του 2008, είχε πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια των θερινών Ολυμπιακών Αγώνων του Πεκίνου.

Παράλληλα, η καθυστέρηση της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, επέτρεψε στην κινεζική πλευρά, να δοκιμάσει σε πλήρη λειτουργία και ανάπτυξη το πιλοτικό Κινεζικό Ψηφιακό Νόμισμα της Κεντρικής Τράπεζας (CBDC). Το γνωστό σε όλους τους επισκέπτες των Ολυμπιακών Αγώνων του Πεκίνου, e-CNY, που «εκδόθηκε» από την People’s Bank of China (PBoC).

Ωστόσο η αποτύπωση της σημερινής εικόνας, στις σχέσεις ανάμεσα στις δυο χώρες, δείχνει ότι η φιλία αυτή, έχει υποστεί τις ρωγμές της. Η Κίνα δεν δείχνει πρόθυμη να προχωρήσει σε ρήξη με τη Δύση. Και αυτό είναι απολύτως λογικό. Η ισορροπία των αριθμών και των μεγεθών των οικονομιών που βρίσκονται πίσω, από τις συμμαχίες, όπως καταγράφονται σήμερα, δεν επιτρέπουν στην Κίνα να θυσιάσει τα πάντα, στο όνομα μιας άνευ όρων φιλίας με τη Ρωσία.

Ο ευρύτερος συνασπισμός γύρω από τις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβάνει και άλλες δυνάμεις, όπως είναι η Ιαπωνία, η Αυστραλία και η Νότια Κορέα. Το οικονομικό βεληνεκές του συνόλου αυτού του συνασπισμού, ανέρχεται περίπου στο 60% του παγκόσμιου ΑΕΠ.

Με όρους εμπορικών συναλλαγών, ο συγκεκριμένος συνασπισμός καλύπτει περίπου το 50% των κινεζικών εξαγωγών και το 45% των κινεζικών εισαγωγών. Για να αντιληφθούμε καλύτερα τη σημασία αυτών των ποσοστών, ας θυμηθούμε ότι η Ρωσία καλύπτει μόλις το 2% των κινεζικών εξαγωγών και εισαγωγών αντιστοίχως, που ανέρχονται περίπου στα $147 δισ.

Έτσι είδαμε την περασμένη εβδομάδα σύμφωνα με το Bloomberg, την Bank of China και την Industrial & Commercial Bank of China, να απαγορεύουν τη χρηματοδότηση αγοράς ρωσικών βιομηχανικών πρώτων υλών. Ταυτόχρονα η θυγατρική τράπεζα της Bank of China στη Σιγκαπούρη, αρνήθηκε να χρηματοδοτήσει ενεργειακά deals, στα οποία ήταν αναμεμειγμένες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες.

Επιπλέον το κινεζικό τραπεζικό σύστημα που διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα συναλλάγματος στον κόσμο ύψους $3,22 τρισ., δεν διακινδυνεύει να πυροβολήσει τα πόδια του, ακολουθώντας τις εξαγγελίες του Κρεμλίνου για μια βίαιη και ταχεία διαδικασία αποδολαριοποίησης των συναλλαγών, ειδικά στο πετρέλαιο, στο φυσικό αέριο και στα μέταλλα. Η Κίνα δεν δείχνει πρόθυμη «να κάψει» δολάρια, προσπαθώντας να διασώσει τη ρωσική οικονομία.

Όπως ανέφερε και σε έκθεση του, ο George Magnus από τοOxford University’s China Centre, «China has little to gain but much to lose as Russia’s ally», δηλαδή, η Κίνα έχει λίγα να κερδίσει και πολύ περισσότερα να χάσει σαν σύμμαχος της Ρωσίας.

Εκείνο που περιπλέκει λίγο τα πράγματα είναι η βούληση των κρατικών κινεζικών εταιρειών, να αντικαταστήσουν τις ξένες εταιρείες όπως είναι η BP, η Shell, η Equinor, η TotalEnergies, η Exxon Mobil και άλλες, που δήλωσαν την πρόθεση τους, να αποχωρήσουν, τόσο από το μετοχικό κεφάλαιο ρωσικών εταιρειών, όσο και από κοινά projects εξόρυξης ορυκτών καυσίμων. Η μέχρι στιγμής έκθεση κρατικών κινεζικών εταιρειών στη Ρωσία, δεν έχει αγγίξει ούτε την Gazprom, ούτε τη Rosneft. Περιορίζεται στο χώρο του υγροποιημένου φυσικού αερίου, της Yamal και της Arctic.

Σύμφωνα με το Bloomberg οι συζητήσεις έχουν ξεκινήσει. Όμως δεν είναι μόνο η κατάληξη τους, που είναι αμφίβολη. Διότι ουδείς γνωρίζει ποιος θα είναι ο τρόπος της αποχώρησης των δυτικών ενεργειακών κολοσσών από τις ρωσικές εταιρείες. Με τις μετοχές των εταιρειών αυτών, να μη διαπραγματεύονται ούτε στο Χρηματιστήριο της Μόσχας, το οποίο παραμένει κλειστό από τις 25 Φεβρουαρίου, αλλά ούτε και στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου διότι σχεδόν έχουν μηδενίσει οι τιμές τους, δεν είναι ορατή η μέθοδος της αγοράς ή της πώλησης των μετοχικών πακέτων.

Άλλωστε όπως αναφέρεται, οι κινήσεις αυτές της κινεζικής πλευράς περισσότερο έχουν τον χαρακτήρα διασφάλισης της ενεργειακής επάρκειας, παρά τον χαρακτήρα της ανάληψης του επιχειρηματικού ρίσκου, εν μέσω ενός τόσο άστατου παγκόσμιου περιβάλλοντος