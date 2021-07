Πορτογαλία: Πέθανε ο Οτέλο Σαράιβα ντε Καρβάλιο, στρατηγός της Επανάστασης των Γαριφάλων

Ο Οτέλο Σαράιβα ντε Καρβάλιο, στρατηγός του «κινήματος των λοχαγών» που ανέτρεψε τη δικτατορία στις 25 Απριλίου 1974 στην Πορτογαλία, απεβίωσε σήμερα στη Λισαβόνα σε ηλικία 84 ετών, ανακοίνωσε ο συνταγματάρχης Βάσκο Λουρένσο, εκπρόσωπος των λοχαγών του Απριλίου.

Ο «Οτέλο», όπως τον αποκαλούσαν οι Πορτογάλοι, απεβίωσε στο στρατιωτικό νοσοκομείο στη Λισαβόνα, όπου είχε εισαχθεί, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η κηδεία του θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη, ανέφερε η Ένωση 25η Απριλίου, κληρονόμος του «κινήματος των λοχαγών», διευκρινίζοντας πως θα αποτεφρωθεί.

Otelo Saraiva de Carvalho, chief strategist of the Portuguese Carnation Revolution of 1974, has passed away today at the age of 84. Que descanse em paz, viva ao 25 de Abril! pic.twitter.com/JsG5cqBr7A