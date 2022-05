Πολωνία: Έριξαν κόκκινη μπογιά στον Ρώσο πρέσβη την ώρα που κατέθετε στεφάνι

Διαδηλωτές έριξαν κόκκινη μπογιά στον Ρώσο πρέσβη στην Πολωνία την ώρα που προσπαθούσε να καταθέσει λουλούδια στο νεκροταφείο των Σοβιετικών στρατιωτών.

Το βίντεο πόσταρε στον λογαρισμό της στο Twitter η ανταποκρίτρια της Washington Post ενώ ισχυρίζεται πως παρότι δεν ακούγεται ήχος, το συγκεντρωμένο πλήθος φώναζε «φασίστες» προς τη ρωσική αντιπροσωπεία.

Δείτε τα βίντεο:

The Russian ambassador to Poland was doused with red paint during an attempt to lay flowers at the cemetery of Soviet soldiers, Russian state agencies reported citing local correspondents. pic.twitter.com/H3wZ9u4jXC

No audio on the ones posted by RIA. But in another video the crowd surrounding the Russian ambassador to #Poland can be heard chanting “fascists!” pic.twitter.com/sAWqYO86qh