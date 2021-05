Πολλοί θέλουν τον Τσάβι, αλλά εκείνος αναζητά κάτι πολύ συγκεκριμένο

Ο Τσάβι Ερνάντεθ βρίσκεται από τη Δευτέρα στη Βαρκελώνη και κάνει διακοπές. Μένει μακριά από τις φήμες που αφορούν το μέλλον του. Αλλωστε, πρόσφατα ανανέωσε με την Αλ Σαντ, ομάδα του Κατάρ, την οποία έχει καθοδηγήσει στην κατάκτηση έξι τίτλων, αφότου την ανέλαβε το 2019. Αυτές τις μέρες ο άλλοτε αρχηγός της Μπαρτσελόνα, πλέον, ένας από τους ανερχόμενους προπονητές στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, έχει τους φιλάθλους της σ' αναμμένα κάρβουνα. Θ' αναλάβει την ομάδα ενόψει της επόμενης σεζόν ή θα κάτσει στον πάγκο της στο μέλλον; Μέχρι να ξεκαθαρίσει η Μπάρτσα τί ακριβώς θέλει και να πάρει τις αποφάσεις της (έριξε... δίχτυα και στον Χάνζι Φλικ, απερχόμενο τεχνικό της Μπάγερν Μονάχου), ο Τσάβι ξέρει πως έχει συμβόλαιο με την Αλ Σαντ ως το 2023. Υπάρχει, βέβαια, ανοιχτό το «παράθυρο» σε περίπτωση που τον καλέσουν οι «μπλαουγκράνα». Αυτός, λέγεται, ήταν κι ο λόγος που απέρριψε τις υπόλοιπες προτάσεις που είχε.

Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα As, η Ντόρτμουντ, προτού στραφεί στον Μάρκο Ρόζε της Γκλάντμπαχ για τον οποίο έδωσε πέντε εκατομμύρια ευρώ για να του «σπάσει» το συμβόλαιο, έκανε πρόταση στον Τσάβι για τρία χρόνια. Οι Βεστφαλοί που «ποντάρουν» σε προπονητές με μέλλον (βλ. Γιούργκεν Κλοπ και Τόμας Τούχελ) είδαν στον Καταλανό έναν τεχνικό με διάθεση για επιθετικό ποδόσφαιρο και να βελτιώσει τους νεαρούς παίκτες που έχουν στο ρόστερ τους. Επειτα, τον προσέγγισε και η Βραζιλιάνικη Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, προσφέροντάς του θέση στο τεχνικό τιμ του νυν προπονητή Τίτε ως το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 και στην συνέχεια αν γίνει διαθέσιμη η θέση να κάτσει εκείνος στον πάγκο της «σελεσάο»! Φημολογείται πως κι ο Πεπ Γκουαρδιόλα τον ήθελε στο τεχνικό του τιμ στη Μάντσεστερ Σίτι, όταν ο Μίκελ Αρτέτα συμφώνησε με την Αρσεναλ τον Δεκέμβριο του 2019. Οσον αφορά στη Μπαρτσελόνα, ένας από αυτούς που τον θέλουν περισσότερο εικάζεται πως είναι ο Λιονέλ Μέσι...

Μόνο και μόνο από τα ονόματα αυτών που ενδιαφέρονται για τον Τσάβι και το ειδικό βάρος που έχουν στη βιομηχανία του ποδοσφαίρου, σημαίνει πως έχει αξία ως προπονητής. Πολλοί τον θέλουν και βλέπουν σ' αυτόν κάποιον που μπορεί να δώσει κάτι διαφορετικό στις ομάδες, με άξονα την ίδια φιλοσοφία που ακολουθούσε ως ποδοσφαιριστής βασισμένη στις διδαχές του Γιόχαν Κρόιφ, της ακαδημίας της Μπάρτσα και του Πεπ Γκουαρδιόλα. Εκείνος, όμως, γιατί επέλεξε να παραμείνει στο Κατάρ; Μοιάζει λίγο παράξενο ένας τεχνικός να περνάει τα πρώτα τέσσερα χρόνια της καριέρας του σ' εκείνο το πρωτάθλημα, ενώ τον καλούν από την ελίτ της... ελίτ του αθλήματος.

Με το Κατάρ έχει μια συμφωνία που δεν περιορίζεται μόνο στον αγωνιστικό χώρο. Εκεί πέρασε τα τελευταία χρόνια της ποδοσφαιρικής του καριέρας (2015-19, έπαιρνε περισσότερα από δέκα εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο), μέλη της οικογένειάς του τον έχουν ακολουθήσει εκεί αναπτύσσοντας επιχειρηματική δραστηριότητα – ο αδερφός του Οσκαρ, μάλιστα, είναι βοηθός του στην Αλ Σαντ – ενώ ο ίδιος έχει και ρόλο πρέσβη και συμβούλου του Παγκόσμιου Κυπέλλου που θα διοργανώσει η χώρα το 2022. Η Εθνική Κατάρ έχει Καταλανό προπονητή, τον Φέλιξ Σάντσεθ, κι αυτός από τα «σπάργανα» της ακαδημίας της Μπάρτσα... Η πίστη στην συγκεκριμένη ποδοσφαιρική φιλοσοφία είναι βαθιά και τα πρότζεκτ μακροχρόνια. Επειτα, είναι και η ζωή του. Ακόμη κι αν τον αναγνωρίζουν στις καθημερινές δραστηριότητές του, δεν υπάρχουν οι παρεμβάσεις που βιώνει ένας σταρ του ποδοσφαίρου στη Βαρκελώνη. Η πίεση, επίσης, είναι μικρότερη.

Οι προπονητές που βρίσκονται στη χώρα, είτε σε αντίπαλες ομάδες, είτε εργάζονται σε ακαδημίες ή άλλα πόστα, του βγάζουν το καπέλο. Ο πολύπειρος Μπόρα Μιλουτίνοβιτς τον χαρακτηρίζει ευφυέστατο, «οπότε όλα θα είναι πιο εύκολα. Εδώ κάθε μέρα βελτιώνεται. Η ομάδα του παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο στο Κατάρ». «Ζει εμπειρίες στο μοναδικό τομέα που του έλειπε: να είναι αυτός που έχει τον έλεγχο, γιατί την ποδοσφαιρική ιδέα την είχε πριν εργαστεί στο Κατάρ», αναφέρει ο Χέιμιρ Χάλγκριμσον, πρώην κόουτς της Εθνικής Ισλανδίας και τα δύο τελευταία χρόνια αντίπαλος του Τσάβι, με την Αλ Αράμπι. «Η ομάδα του έχει 60 με 70% κατοχή της μπάλας και θα μπορούσαν να νικούν εύκολα με έξι και επτά γκολ. Παρόλο που έχουν την πιο ποιοτική ομάδα, παίρνει σχεδόν το μάξιμουμ από τους παίκτες του κι αυτό δεν είναι εύκολο», λέει ο Χάλγκριμσον. Ενας απ' τους παίκτες του είναι κι ο πρώην του Ολυμπιακού, ο Γκιλιέρμε.

Οι εμπειρίες στο Κατάρ, δε, δεν είναι αμελητέες. Το στερεότυπο πως πηγαίνουν εκεί αστέρες του ποδοσφαίρου για να κολλήσουν τα τελευταία ένσημα με πλούσια συμβόλαια δεν ισχύει στο βαθμό που ίσχυε κάποτε. Οι ομάδες «στοχεύουν» προπονητές. Εκεί δουλεύει ο πρώην κόουτς της Παρί Σεν Ζερμέν και της Εθνικής Γαλλίας, Λοράν Μπλαν (Αλ Ραγιάν), ο Σλάβισα Γιοκάνοβιτς (Αλ Γκαράφα), που οδήγησε τη Γουότφορντ και τη Φούλαμ σε ανόδους στην Premier League κι ο Σαμπρί Λαμουσί, πρώην της Νότιγχαμ Φόρεστ (Αλ Ντουχαΐλ).

Al Sadd, currently managed by Xavi, score a team goal Barcelona would be proud of 👏 pic.twitter.com/xonRcMcxL6