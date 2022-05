Πιερρακάκης: Στόχος μας να αποκτήσουμε προγράμματα μικροδορυφόρων

Στο πώς Ελλάδα και Ιταλία, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος, θα προβούν στην απόκτηση δικών τους προγραμμάτων μικροδορυφόρων, συζήτησε εκτενώς ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης με τους υπουργούς Δημόσιας Διοίκησης Ρενάτο Μπρουνέτα και Καινοτομίας και Ψηφιακής Μετάβασης Βιττόριο Κολάο, στη Ρώμη.

Σύμφωνα με τον Υπουργό οι δυο χώρες «έχουμε κοινές προσεγγίσεις σε πάρα πολλά ζητήματα. Για παράδειγμα με τον κύριο Κολάο, ανάμεσα σε άλλα συζητήσαμε εκτενώς και για την κοινή πολιτική των δυο χωρών στο θέμα των μικροδορυφόρων, και στο πώς τόσο η ιταλική κυβέρνηση -όσο και η ελληνική- σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος θα προβούμε στο να αποκτήσουμε δικά μας προγράμματα μικροδορυφόρων, τα οποία θα ενωθούν, μετά, με την ευρύτερη ευρωπαϊκή προσέγγιση.

Με δηλώσεις του στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Κυριάκος Περρακάκης αναφέρθηκε στα αποτελέσματα των συναντήσεων που είχε στη Ρώμη σημειώνοντας αρχικά ότι «είναι πολύ σημαντικό, για εμάς, να μπορεί, ο ένας, να μαθαίνει από τον άλλο. Αυτό είναι κάτι το οποίο, ειδικά στον χώρο της ψηφιακής πολιτικής είναι απολύτως αναγκαίο, διότι πολύ συχνά μια χώρα έχει πετύχει μια νίκη σε έναν τομέα, η άλλη χώρα σε έναν άλλον και πρέπει όλοι να κερδίζουμε σε ταχύτητα και σε χρόνο. Αυτό ακριβώς υπηρετεί η επίσκεψη η δική μου και των συνεργατών μου εδώ, την ανταλλαγή απόψεων και καλών πρακτικών».

Για συνέδριο, όπου πρόκειται να πάρει μέρος, σημείωσε ότι «θα έχω την ευκαιρία να συμμετάσχω, στο οποίο παίρνει μέρος ένα μεγάλο κομμάτι του ιταλικού πολιτικού συστήματος και της κυβέρνησης, το "Verso Sud", θα έχουμε την ευκαιρία, ακριβώς, στο ίδιο πάνελ με τον κ. Κολάο, να δείξουμε πόσο κοντά είναι οι δυο χώρες και πόσο θα θέλαμε να εμβαθύνουμε την διμερή σχέση μέσα από την ανταλλαγή αυτή, βέλτιστων πρακτικών που ανέφερα».

Σε ερώτηση, για τη δυνατότητα συνεργασίας των δυο χωρών και στο θέμα της «ψηφιακής ταυτότητας των πολιτών», με στόχο τη διευκόλυνση των σχέσεων των πολιτών με τη δημόσια διοίκηση, ο κ. Πιερρακάκης απάντησε:

«Το συζητήσαμε και αυτό, μέσα σε άλλα και θα σας έλεγα ότι, γενικά, αν δει κανείς, υπάρχει μεγάλο αντικείμενο εμβάθυνσης και γόνιμης ανταλλαγής: τόσο από την Ελλάδα, με το gov.gr και με τις 1.400 εφαρμογές που έχει, όσο και από την Ιταλία, με μια σειρά εφαρμογών, ειδικά στον τομέα που αφορά την δημόσια διοίκηση. Γι΄αυτό και συναντήθηκα με τον Ιταλό υπουργό Δημόσιας Διοίκησης»

«Για παράδειγμα, η Ιταλία έχει εφαρμόσει μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα πρακτική σε σχέση με το πώς κάνει, κανείς, αίτηση για να δουλέψει για το ιταλικό δημόσιο: έχει στήσει, ουσιαστικά, ένα linkedln του ιταλικού δημοσίου. Πρόκειται για πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Δεν μπορείς, βέβαια, ποτέ να αντιγράφεις αυτοτελώς. Πρέπει να εμπνέεσαι από το παράδειγμα του άλλου, και να το προσαρμόζεις στα δικά σου συμφραζόμενα και ακριβώς αυτή ήταν και η συζήτηση που είχαμε», συμπλήρωσε.

Εκ των πραγμάτων, συνέχισε, οι συζητήσεις αυτές είναι πιο τεχνικές, αλλά είναι απολύτως αναγκαίες, διότι όπως έχουμε διαπιστώσει και από την ελληνική εμπειρία, η ψηφιακή πολιτική, στην πράξη είναι μια πολιτική καθημερινότητας, μια πολιτική εξυπηρέτησης του πολίτη, μια κοινωνική πολιτική».

Νωρίτερα, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης μαζί με τον υφυπουργό, Θοδωρή Λιβάνιο συναντήθηκαν με τους δυο Ιταλούς Υπουργούς, με τους οποίους συζήτησαν για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους και αντάλλαξαν καλές πρακτικές σε θέματα του σχετικού χαρτοφυλακίου. Κατέληξαν ότι η εμβάθυνση των σχέσεων των δυο χωρών αποτελεί αμοιβαία πρόθεση.

Όπως έγραψε και σε ανάρτησή του στο twitter ο κ. Πιερρακάκης «χαίρομαι που συζητάμε και ανταλλάσσουμε βέλτιστες πρακτικές στη Ρώμη με τους συναδέλφους μου, υπουργούς Καινοτομίας και Ψηφιακής Μετάβασης και Δημόσιας Διοίκησης σχετικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Δεσμευόμαστε να εμβαθύνουμε τη σχέση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας».

