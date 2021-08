Pfizer/Biontech: Αίτημα για τρίτη αναμνηστική δόση στον FDA

Στην κατάθεση του αιτήματος στον FDA για τρίτη αναμνηστική δόση προχώρησε η Pfizer/Biontech δύο μέρες μετά την πλήρη έγκριση που έλαβε το εμβόλιό της τη Δευτέρα.

Την είδηση γνωστοποίησε ο CEO Αλμπερτ Μπουρλά της εταιρείας με ανάρτησή του στο twitter.

Vaccines have been and will remain critical to helping protect lives against #COVID19, and if approved, we believe #booster doses could accelerate our path out of the pandemic.