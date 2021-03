Παγκόσμιο Εβραϊκό Συνέδριο για Ακρίτα: Αμαυρώνει και εργαλειοποιεί το Ολοκαύτωμα

Τον παραλληλισμό της Έλενας Ακρίτα σε άρθρο της, στο οποίο συνέκρινε τη ζωή στην Ελλάδα με το Άουσβιτς, σχολίασε δηκτικά το Παγκόσμιο Εβραϊκό Συνέδριο με σχετικό tweet.

«Πρόσφατο άρθρο δημοσιογράφου στην Ελλάδα συνέκρινε την αστυνομική βία με τις συνθήκες στο Άουσβιτς. Τέτοιες συγκρίσεις είναι απαράδεκτες -αμαυρώνει και εργαλειοποιεί το Ολοκαύτωμα», αναφέρει χαρακτηριστικά το Παγκόσμιο Εβραϊκό Συνέδριο.

A recent article by a journalist in Greece compared police violence to conditions at Auschwitz.



Such comparisons are unacceptable - it denigrates and instrumentalizes the #Holocaust.https://t.co/b1xaQ0vYMV