Ουκρανικό ΥΠΕΞ: Περίπου 14.000 Ρώσοι στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στην Ουκρανία

Περίπου 14.000 Ρώσοι στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στην Ουκρανία από την έναρξη της εισβολής μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τον ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών, ενώ στα χέρια των ουκρανικών δυνάμεων έχουν πέσει μεγάλες ποσότητες ρωσικού στρατιωτικού υλικού.

Σύμφωνα με ανάρτηση του ουκρανικού ΥΠΕΞ, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έχουν χάσει από την έναρξη της εισβολής 95 ρωσικά μαχητικά, 115 ελικόπτερα, 1.470 τεθωρακισμένα οχήματα, 213 πυροβόλα και άλλο στρατιωτικό υλικό.

Information on Russian invasion



Losses of the Russian armed forces in Ukraine, March 19 pic.twitter.com/7igTs8lFa9