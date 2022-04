Ουκρανία: Η Μολδαβία θα πρέπει να περιμένει «καλεσμένους»

Για πρόθεση της Ρωσίας να αποσταθεροποιήσει την περιοχή της Υπερδνειστερίας κάνει λόγο ο στενός σύμβουλος του προέδρου της Ουκρανίας Μιχαήλ Ποντόλιακ ενώ αναφέρει ότι η Μόσχα υπαινίσσεται ότι η Μολδαβία πρέπει να περιμένει «καλεσμένους».

Παράλληλα, ο Ποντόλιακ σημειώνει σε ανάρτησή του ότι υπάρχουν καλά και κακά νέα. Συγκεκριμένα, στα άσχημα νέα είναι ότι αν πέσει αύριο η Ουκρανία, θα ανοίξουν οι πύλες στο Κινσινάου ενώ στα καλά νέα είναι ότι η Ουκρανία θα διασφαλίσει σίγουρα τη στρατηγική ασφάλεια της περιοχής.

Russia wants to destabilize the Transnistrian region & hints Moldova should wait for “guests”. Bad news: if Ukraine falls tomorrow Russian troops will be at Chișinău’s gates. Good news: Ukraine will definitely ensure strategic security of the region. But we need to work as a team