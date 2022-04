Ρωσικό πλήγμα σε στρατηγικής σημασίας γέφυρας στα σύνορα Ουκρανίας - Μολδαβίας

Πυραυλική επίθεση κατά της γέφυρας Ζατόκα του ποταμού Δνείστερου στην περιοχή της Οδησσού που βρίσκεται στα σύνορα Ουκρανίας-Μολδαβίας και αποτελεί πλήγμα στρατηγικής σημασίας.

Σύμφωνα με τα ρωσικά ΜΜΕ η καταστροφή της γέφυρας είναι ολοσχερής αποκόπτοντας τη σύνδεση με την περιφέρεια της Οδησσού τόσο οδικώς όσο και σιδηροδρομικώς ενώ ήδη τα αυτοκίνητα ανακατευθύνονται μέσω Παλάνκα.

Ήδη κάτοικοι της περιοχές επιβεβαίωσαν με φωτογραφίες και βίντεο στα social media τον βομβαρδισμό της γέφυρας στη Ζάτοκα.

Today, a missile hit the bridge on the Dniester Estuary. This bridge is a vital transport artery that connects Odessa with the Romanian border. Also, it’s almost the only road and railway communication between three districts of the Odessa region. (IPC-#Ukraine ) #UkraineRussia pic.twitter.com/hBwY9pDBCQ