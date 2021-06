Οργή στη Ρωσία για τη φανέλα της Ουκρανίας του Euro 2021

Έκρηξη στη Ρωσία προκάλεσε η αποκάλυψη της νέας φανέλας της Εθνικής ομάδας της Ουκρανίας για το Euro 2021.

Στην πρώτη φανέλα της Ουκρανίας εμφανίζεται ένας χάρτης της χώρας που περιλαμβάνει την Κριμαία η οποία προσαρτήθηκε από τη Ρωσία το 2014.

Επίσης, ο χάρτης στη φανέλα περιλαμβάνει και τις περιοχές Ντόνετσκ και Λούχανσκ, οι οποίες βρίσκονται κάτω από τον έλεγχο φιλορώσων αυτονομιστών.

Παράλληλα, υπάρχουν εθνικιστικά συνθήματα της Ουκρανίας όπως, «Δόξα στην Ουκρανία» και «Δόξα στους Ήρωες», εμπνευσμένα από ένα πατριωτικό τραγούδι που είχαν χρησιμοποιήσει διαδηλωτές κατά του τοτε προέδρου Βίκτορ Γιανούκοβιτς, στη διάρκεια της εξέγερσης το 2014, η οποία προκάλεσε την κρίση στις σχέσεις Ρωσίας-Ουκρανίας.

🇺🇦 Ukraine’s football kit with map featuring Crimea has caused outrage in Russia.



🗞️ The Guardian pic.twitter.com/0X10zNYJk1