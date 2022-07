Βρετανία: Οργανώνεται και ενισχύεται η αντεπίθεση στην κατεχόμενη Χερσώνα της Ουκρανίας

Η αντεπίθεση της Ουκρανίας στη Χερσώνα οργανώνεται και ενισχύεται, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου. Σε έκθεση πληροφοριών που εκδόθηκε σήμερα Πέμπτη το πρωί, το υπουργείο αναφέρει ότι οι δυνάμεις αντίστασης έχουν δημιουργήσει προγεφύρωμα νότια του ποταμού Ινγκούλετς, που αποτελεί το βόρειο όριο της κατεχόμενης από τις ρωσικές δυνάμεις Χερσώνας.

Η Ουκρανία χρησιμοποίησε το νέο της πυροβολικό μεγάλης εμβέλειας για να καταστρέψει τουλάχιστον τρεις από τις γέφυρες στον ποταμό Ντνίπρο, στις οποίες βασίζεται η Ρωσία για να τροφοδοτεί τις περιοχές υπό τον έλεγχό της.

Μία από αυτές, η γέφυρα Αντονίβσκιι, μήκους 1.000 μέτρων κοντά στην πόλη Χερσώνα, υπέστη ζημιές την περασμένη εβδομάδα. Η Ουκρανία τη χτύπησε ξανά στις 27 Ιουλίου 2022 και είναι πολύ πιθανό η διάβαση να είναι πλέον αδύνατη.

Η 49η Στρατιά της Ρωσίας σταθμεύει στη δυτική όχθη του ποταμού Ντνίπρο και τώρα φαίνεται να είναι εξαιρετικά ευάλωτη. Ομοίως, η πόλη Χερσώνα, το πιο σημαντικό πολιτικά πληθυσμιακό κέντρο που καταλαμβάνεται από τη Ρωσία, είναι τώρα ουσιαστικά αποκομμένη από τα άλλα κατεχόμενα εδάφη. Η απώλειά της θα υπονόμευε σοβαρά τις προσπάθειες της Ρωσίας να χαρακτηρίσει την κατοχή ως επιτυχία».

