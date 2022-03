Ολοκληρώθηκε η Σύνοδος Κορυφής

Μετά από ώρες συζητήσεων και καθυστερήσεων, η σύνοδος κορυφής των ηγετών της ΕΕ κατέληξε σε αιφνίδια ολοκλήρωση λίγα λεπτά πριν από τις 20:30.

Σύντομα θα ανακοινώσουν τα τελικά συμπεράσματά τους σχετικά με τον τρόπο καταπολέμησης της εκτίναξης των τιμών της ενέργειας, το διχαστικό ζήτημα που κράτησε τους ηγέτες να διαφωνούν για ώρες.

Σύμφωνα με το Politico, οι «27» κατέληξαν σε συμβιβασμό για τα αιτήματα Ισπανίας και Πορτογαλίας.

«Είμαστε ενωμένοι», δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, στην έναρξη της συνέντευξης Τύπου λήξης της συνόδου κορυφής, σημειώνοντας ότι τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ ήταν σε πλήρη συμφωνία μεταξύ τους και με τους δυτικούς συμμάχους, απαντώντας στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, με αποφάση για την επιβολή σκληρών κυρώσεων.

Επιπλέον, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι οι δυτικοί σύμμαχοι, αφού επέβαλαν σκληρές οικονομικές κυρώσεις στη Ρωσία, πρέπει τώρα να στραφούν σε αυστηρή επαγρύπνηση για την παρακολούθηση και την επιβολή τους. «Τώρα όλες μας οι προσπάθειές πρέπει να είναι στην επιβολή αυτών των κυρώσεων και στην πρόληψη της καταστρατήγησης και της φοροδιαφυγής», είπε η φον ντερ Λάιεν.

«Ανυπομονώ για το δεύτερο γύρο», είπε η κ. φον ντερ Λάιεν συγχαίροντας τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ για την επανεκλογή του για δεύτερη θητεία.

Η Ισπανία και η Πορτογαλία θα λάβουν «ειδική μεταχείριση» στην ενεργειακή αγορά της ΕΕ για να βοηθηθούν να καταπολεμήσουν τις αυξανόμενες τιμές της ενέργειας, πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι προηγουμένως σύμφωνα με πληροφορίες, το προσχέδιο συμπερασμάτων για τα ενεργειακά έχει αλλάξει δύο φορές. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ένα πρώτο προσχέδιο είχε κυκλοφορήσει την Πέμπτη, το οποίο σήμερα άλλαξε προκειμένου να συμπεριληφθούν σε αυτό όσες παρεμβάσεις έχουν γίνει.

Κάποιες χώρες ζάτησαν επιθετική παρέμβαση της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των ανώτατων τιμών για την ηλεκτρική ενέργεια ή το φυσικό αέριο ή ακόμα και αλλαγή ολόκληρης της δομής της αγοράς ενέργειας. Οι χώρες της Μεσογείου έχουν πρωτοστατήσει σε αυτή την προσπάθεια, με μερική υποστήριξη από το Βέλγιο και την Πολωνία.

Κάποιες άλλες χώρες, όπως η Γερμανία και η Ολλανδία φαίνεται ότι αντιτάθηκαν σε τόσο δραστικά μέτρα. Αντιθέτως, θέλησαν να επιταχύνουν την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να υιοθετήσουν γρήγορα το νομοθετικό πακέτο της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα (Fit for 55). Υποστηρίζουν ότι η αναμόρφωση της τρέχουσας αγοράς θα μπορούσε να απειλήσει την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης.

