Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του ΥΠΕΞ Νίκου Δένδια στη Σερβία

Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας ολοκληρώνοντας την επίσημη επίσκεψη του στην Σερβία έγινε δεκτός από τον Πατριάρχη των Σέρβων, Πορφύριο. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε εγκάρδια ατμόσφαιρα με τον προκαθήμενο της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας να εκφράζει την ευγνωμοσύνη του που η Ελλάδα δεν «ξεχνάει τον ομόθρησκο σερβικό λαό» και του συμπαραστέκεται σε κάθε δυσκολία. Ο Πατριάρχης Πορφύριος εξήρε και το γεγονός ότι οι Έλληνες πολιτικοί δεν παραλείπουν να επισκεφτούν το Πατριαρχείο σε κάθε ταξίδι τους στην Σερβία. Επισήμανε δε, το γεγονός ότι ο κ. Δένδιας είναι ο πρώτος ξένος πολιτικός με τον οποίο συναντάται από την ενθρόνιση του στις 19 Φεβρουαρίου.

Στην συνάντηση του Πατριάρχη των Σέρβων με τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών, δεν υπήρξε η ανάγκη παρουσίας μεταφραστή, μιας και ο προκαθήμενος της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας μιλάει άπταιστα την ελληνική γλώσσα.

Στην συνέχεια ο κ Δένδιας, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης φέτος των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, μετέβη στον ανδριάντα του Ρήγα Φεραίου που δεσπόζει στο κέντρο του Βελιγραδίου και κατέθεσε στεφάνι προς τιμήν του εμπνευστή της εξέγερσης κατά του οθωμανικού ζυγού. Ο υπουργός Εξωτερικών επισκέφθηκε, επίσης, τον νεόδμητο ναό του Αγίου Σάββα στο Βελιγράδι, που είναι ο μεγαλύτερος ορθόδοξος ναός στον κόσμο, και δήλωσε εντυπωσιασμένος από την εικονογράφηση του.

Ο κ. Δένδιας συνοδευόμενος από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπήλιο Λιβανό, επισκέφτηκαν λίγο πριν αναχωρήσουν από το Βελιγράδι, αγροτική φάρμα που αποτελεί πρότυπο στην εκτροφή γαλακτοφόρων ζώων.

Νωρίτερα σήμερα το απόγευμα, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς στο προεδρικό μέγαρο. Ο κ. Δένδιας τον διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να υποστηρίζει σθεναρά την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της Σερβίας, επισημαίνοντας ότι «η ταχύτερη δυνατή ολοκλήρωση όλων των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ, αποτελεί εγγύηση για την εδραίωση της σταθερότητας στην περιοχή». Ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς επισήμανε ότι εκτιμά ιδιαίτερα την στάση αρχής που επιδεικνύει η Ελλάδα στην υποστήριξη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης της Σερβίας. Τόνισε ότι στην περιοχή των Βαλκανίων, απαραίτητη προϋπόθεση για την σταθερότητα και την ασφάλεια αποτελεί η αφοσίωση στην ανάπτυξη σχέσεων καλής γειτονίας. Στην συνάντηση συζητήθηκαν επίσης και το θέμα της πανδημίας και ο κ. Δένδιας συνεχάρη την Σερβία για την πρόοδο του προγράμματος εμβολιασμού της, επισημαίνοντας ότι η δημιουργία συνθηκών ανοσίας θα επιτρέψει στους Σέρβους τουρίστες, με την τήρηση όλων των επιδημιολογικών πρωτοκόλλων, να παραθερίσουν φέτος στην Ελλάδα.

