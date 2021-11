Ολλανδία: Επτά τραυματίες στα επεισόδια - Ματαιώθηκε η διαδήλωση στο Άμστερνταμ

Επτά τραυματίες και 20 συλλήψεις ήταν ο απολογισμός των επεισοδίων που σημειώθηκαν στο Ρότερνταμ κατά τη διάρκεια διαδήλωσης το βράδυ της Παρασκευής, κατά των νέων μέτρων της κυβέρνησης Ρούτε για την πανδημία.

Εκατοντάδες άτομα πυρπόλησαν αυτοκίνητα, έριξαν πυροτεχνήματα και πέταξαν πέτρες στην αστυνομία κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας που έγινε χθες, Παρασκευή, το βράδυ. Η αστυνομία απάντησε με προειδοποιητικά πυρά και με τη χρήση αντλιών νερού υπό πίεση.

«Οι αστυνομικοί αναγκάστηκαν να βγάλουν τα όπλα τους και ακόμη και να πυροβολήσουν στον αέρα», δήλωσε ο δήμαρχος Άχμεντ Αμπουτάλεμπ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε νωρίς σήμερα το πρωί.

Όταν ρωτήθηκε πώς χαρακτηρίζει το γεγονός, ο Αμπουτάλεμπ είπε ότι ήταν «ένα όργιο βίας, δεν μπορώ να σκεφτώ άλλον τρόπο για να το περιγράψω».

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι συνέλαβαν περισσότερους από 20 ανθρώπους και ότι αναμένεται να θέσουν υπό κράτηση και άλλους, καθώς το κέντρο της πόλης όπου σημειώθηκαν οι ταραχές παρακολουθείται εκτενώς από κάμερες ασφαλείας.

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν για να εκφράσουν την αντίθεσή τους στα κυβερνητικά σχέδια να επιτρέπεται η πρόσβαση στους κλειστούς χώρους μόνον στους ανθρώπους που διαθέτουν υγειονομικό πάσο, το οποίο δείχνει ότι κάποιος έχει εμβολιαστεί κατά της COVID-19 ή έχει αναρρώσει από τη νόσο.

Το πάσο αυτό είναι επίσης διαθέσιμο σε όσους δεν έχουν εμβολιαστεί, αλλά έχουν υποβληθεί σε τεστ και αυτό έχει βγει αρνητικό.

Η Ολλανδία επέβαλε εκ νέου κάποια μέτρα lockdown το περασμένο σαββατοκύριακο αρχικά για τρεις εβδομάδες σε μια προσπάθεια να επιβραδύνει την εξάπλωση του νέου κορονοϊού, αλλά τα ημερήσια κρούσματα παραμένουν στα υψηλότερα επίπεδά τους από τότε που ξέσπασε η πανδημία.

Horrendous scenes out of Rotterdam protests against government restrictions. Police injured and protesters shot with live rounds. https://t.co/hVfVS2drBb

Οι αρχές ανακοίνωσαν αριθμό ρεκόρ άνω των 23.000 νέων κρουσμάτων σε μια ημέρα την Πέμπτη, ο οποίος ξεπερνάει κατά πολύ τον προηγούμενο υψηλότερο αριθμό των 13.000 ημερήσιων κρουσμάτων που είχε καταγραφεί τον Δεκέμβριο του 2020.

Netherlands: Dutch police inspect damage in aftermath of Covid riot:Dutch police officers inspect damage in the port city of Rotterdam, after "riots" erupted against a partial coronavirus lockdown, according to the local police, whose warning shots injured people. pic.twitter.com/M4xhUgiTNw