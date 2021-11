Αυστρία: Διαδήλωση στη Βιέννη το Σάββατο κατά του καθολικού lockdown

Διαδήλωση κατά του ολικού lockdown που ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Αυστρίας θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στη Βιέννη, όπου, σύμφωνα με τα αυστριακά μέσα ενημέρωσης αναμένεται να λάβουν μέρος περίπου 10.000 άνθρωποι. Τη διαδήλωση διοργανώνει το ακροδεξιό Κόμμα της Ελευθερίας (FPO).

Το ολικό lockdown θα ισχύσει αρχικά για 10 ημέρες και θα διαρκέσει το πολύ 20 ημέρες, ανακοίνωσε ο καγκελάριος Αλεξάντερ Σάλενμπεργκ κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Τυρόλο, έπειτα από συνομιλίες με τους κυβερνήτες των περιφερειών.

Ολλανδία: Επεισόδια σε διαδήλωση κατά των νέων μέτρων για την πανδημία.

Ο αυστριακός καγκελάριος ανακοίνωσε επίσης την επιβολή του υποχρεωτικού εμβολιασμού από τη 1η Φεβρουαρίου. Η Αυστρία, γίνεται έτσι η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λαμβάνει τέτοιου είδους μέτρα για την αντιμετώπιση της αναζωπύρωσης της πανδημίας.

Από την προηγούμενη Δευτέρα ήδη στην Αυστρία τα δύο εκατομμύρια των ανεμβολίαστων δεν είχαν πλέον δικαίωμα να βγουν από το σπίτι τους παρά μόνο για ψώνια, για άθληση ή για να λάβουν ιατρική φροντίδα.

Στο εξής, το μέτρο του lockdown εφαρμόζεται στο σύνολο του πληθυσμού των 8,9 εκατομμυρίων κατοίκων, όπου το ποσοστό του εμβολιασμού ανέρχεται στο 66%, σύμφωνα με το AFP (στο 63,9% στις 17/11, σύμφωνα με την καταμέτρηση του Politico), παρά την εισαγωγή του πιστοποιητικού εμβολιασμού από την άνοιξη.

Τα σχολεία παραμένουν προς τα παρόν ανοικτά, αλλά υπάρχει η προτροπή προς τους γονείς να κρατήσουν τα παιδιά στο σπίτι, αν είναι δυνατόν. Ισχύει επίσης ισχυρή προτροπή για τηλεργασία.

Περίπου το 65% του πληθυσμού στην Αυστρία είναι πλήρως εμβολιασμένο έναντι της Covid-19, ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά στη δυτική Ευρώπη. Η Αυστρία έχει επίσης ένα από τα υψηλότερα ποσοστά μόλυνσης στην ήπειρο, με τον δείκτη επίπτωσης επτά ημερών να διαμορφώνεται σε 925 ανά 100.000 ανθρώπους.

Ο εμβολιασμός καθίσταται πλέον υποχρεωτικός για τους εργαζόμενους στον υγειονομικό κλάδο, ενώ από σήμερα μπορούν να εμβολιάζονται τα παιδιά ηλικίας από 5 έως 11 ετών.

Καθώς ο καιρός ψυχραίνει και πλησιάζει ο χειμώνας, ο αριθμός των κρουσμάτων covid-19 στην Ευρώπη αυξάνεται, ωθώντας τις κυβερνήσεις να εξετάσουν και πάλι το ενδεχόμενο επιβολής lockdown, ένα αντιδημοφιλές μέτρο.

Περίπου πριν ένα χρόνο είχε επιβληθεί εθνικό lockdown στη χώρα όταν το τότε κύμα της επιδημίας είχε φτάσει στην κορύφωσή του. Τότε ο μεγαλύτερος αριθμός κρουσμάτων που είχε καταγραφεί ήταν 9.586.

Επεισόδια σημειώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας κατά τη διάρκεια διαδήλωσης κατά των μέτρων που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση Ρούτε για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού, μετά την αύξηση των κρουσμάτων το τελευταίο χρονικό διάστημα

Πολλές εκατοντάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί για να εκφράσουν την αντίθεσή τους στα σχέδια της κυβέρνησης να περιορίσει την είσοδο στους κλειστούς χώρους μόνο για όσους διαθέτουν «υγειονομικό διαβατήριο», το οποίο δείχνει αν έχουν εμβολιαστεί ή αν έχουν αναρρώσει από την Covid-19.

Αυτό το πάσο είναι επίσης διαθέσιμο επί του παρόντος και για όσους δεν έχουν εμβολιαστεί, όμως έχουν υποβληθεί σε τεστ και έχει βγει αρνητικό.

Η Ολλανδία επέβαλε μερικό lockdown το περασμένο Σαββατοκύριακο, για διάστημα τριών εβδομάδων, με στόχο να ανακοπεί η εξάπλωση του νέου κορονοϊού. Οι μολύνσεις που καταγράφονται καθημερινά παραμένουν όμως στο υψηλότερο επίπεδό τους από την αρχή της πανδημίας.

Στην ανακοίνωσή της η αστυνομία ανέφερε ότι οι ταραξίες έβαλαν φωτιές και έριχναν πυροτεχνήματα, αναγκάζοντας τα μέλη των δυνάμεων ασφαλείας να πυροβολήσουν στον αέρα.

Ολλανδικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι αστυνομικοί έκαναν επίσης χρήση νερού υπό πίεση για να διαλύσουν το πλήθος και ότι πυρπολήθηκαν αστυνομικά οχήματα.

