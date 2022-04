Ζελένσκι: Οι Ρώσοι ελέγχουν το μεγαλύτερο μέρος της Μαριούπολης

Περίπου 120.000 άμαχοι εμποδίζονται να φύγουν από την πολιορκημένη Μαριούπολη, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ο ασφυκτικός κλοιός γύρω από τη μεταλλουργία του Αζοφστάλ, από την οποία, σύμφωνα με τα λόγια του Βλαντιμίρ Πούτιν «δεν μπορεί να πετάξει ούτε μύγα»

Απαντώντας στην ανακοίνωση που έκανε νωρίτερα ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού ότι οι ρωσικές δυνάμεις ελέγχουν το μεγαλύτερο μέρος της Μαριούπολης, ο Ζελένσκι είπε ότι η Ρωσία ελέγχει όντως το μεγαλύτερο μέρος αλλά σε ένα τμήμα της παραμένουν ακόμη Ουκρανοί στρατιώτες.

Οι εναπομείναντες Ουκρανοί στρατιώτες βρίσκονται στο χαλυβουργείο Αζοφστάλ, απ’ όπου προβάλλουν αντίσταση στη ρωσική πολιορκία.

Ο Ζελένσκι είπε ότι η Ουκρανία «προσέφερε όλες τις επιλογές» στη Ρωσία για την ανταλλαγή πολιτών και στρατιωτών από τη Μαριούπολη και περιμένει την απάντηση της Μόσχας.

Την ίδια ώρα, το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε σήμερα για το κατεπείγον άνοιγμα ανθρωπιστικού διαδρόμου για την απομάκρυνση αμάχων από την χαλυβουργία , τον τελευταίο θύλακα αντίστασης στην πόλη-λιμάνι Μαριούπολη.

Οι άμαχοι «που κατέφυγαν σε μεγάλο αριθμό» στις εγκαταστάσεις της χαλυβουργίας «δεν εμπιστεύονται τους (Ρώσους) στρατιώτες», τόνισε το ουκρανικό υπουργείο με ανάρτηση στο Twitter.

«Ένας ανθρωπιστικός διάδρομος είναι αναγκαίος επειγόντως» με «εγγυήσεις ότι οι άνθρωποι θα είναι ασφαλείς», πρόσθεσε.

Ukrainian army keeps fighting in the besieged #Mariupol, ruined by heavy 🇷🇺 bombardment. The situation on Azovstal is desperate. Hundreds of civilians, children, injured Ukrainian defenders are trapped in plantʼs shelters. They have almost no food, water, essential medicine. pic.twitter.com/tvYbZfuNk1