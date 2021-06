Οι Μπακς «έπεσαν» στην παγίδα που θα έστηναν οι άλλοι για τους Νετς...

Οι αριθμοί είχαν «μιλήσει» τόσο δυνατά στο παρκέ, που τα λόγια στο τέλος του δεύτερου ανατολικού ημιτελικού μεταξύ Μπρούκλιν και Μιλγουόκι, έδειχναν να είναι απλώς εκπλήρωση των τυπικών υποχρεώσεων και προπονητών προς τα Μ.Μ.Ε. Τα κλισέ δεν αποφεύχθηκαν, όσο συνηθισμένη δείχνει ξανά η «καθίζηση» των Μπακς στα Playoffs, από τα οποία απειλούνται να μείνουν και πάλι εμφατικά εκτός, όπως το 2019 (από το Τορόντο) και το 2020 (από το Μαϊάμι).

Ο προπονητής των «Ελαφιών», Μάικ Μπούντενχολζερ, τόνισε μετά τη συντριβή με 125-86(!) τα ξημερώματα της Τρίτης (8/6) πως «είτε ηττηθείς με έναν πόντο διαφορά είτε με 40, πρέπει να προετοιμαστείς για το τρίτο ματς». Η σειρά μεταφέρεται στο Μιλγουόκι, όπου οι Μπακς θα κληθούν να υπερασπιστούν την έδρα τους για να μείνουν «ζωντανοί». Θα χρειαστεί να παίξουν εκεί καλύτερη άμυνα από την ανύπαρκτη αντίστασή τους στο Game 2.

“We gotta go and protect our home court like they protected theirs.”



