New York Times: Οι ΗΠΑ φέρονται να πρότειναν στην Τουρκία να παραχωρήσει στην Ουκρανία S-400 με αντάλλαγμα τα F-35

Οι ΗΠΑ φέρονται να πρότειναν στην Τουρκία να παραχωρήσει στην Ουκρανία ρωσικά πυραυλικά συστήματα S-400 με αντάλλαγμα ακόμα και το ενδεχόμενο να επιστρέψει η Άγκυρα στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35, σύμφωνα με δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας «New York Times».

«Οι ΗΠΑ υπέβαλαν αθόρυβα στην Τουρκία μια πρόταση για την μεταφορά των αποκτηθέντων από τη Ρωσία αντιαεροπορικών συστημάτων S-400 στην Ουκρανία, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν εναντίον των ρωσικών αεροσκαφών», αναφέρει στην ανάρτησή του στο Twitter ο δημοσιογράφος της εφημερίδας Ντέιβιντ Σάνγκερ.

Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα, εάν το σενάριο αυτό ευοδωθεί, οι ΗΠΑ θα έχουν επιτύχει έναν διπλό στόχο. Αφενός θα έχουν καταφέρει να αποκόψουν την Άγκυρα από τον εναγκαλισμό της με τη Μόσχα και αφετέρου να προμηθεύσουν τους Ουκρανούς με ένα από τα πιο σύγχρονα και ισχυρά αντιαεροπορικά συστήματα μακράς εμβέλειας.

Σενάριο πάντως, που φαντάζει δύσκολο υλοποιήσιμο καθώς εάν η Τουρκία αποδεχόταν μια τέτοια πρόταση, αυτόματα θα προκαλούσε πρόβλημα στις σχέσεις της με τη Ρωσία.

NEWS: The United States has quietly floated to Turkey a proposal that it transfer its Russian-supplied S-400 anti-aircraft systems to Ukraine to use against....Russian planes. A double play: It would give Ukraine a capability far beyond.... 1/2 https://t.co/a68xuugn2y

...what it now possesses, and would be a way out of a three-year-long, quite nasty argument over whether a NATO nation should be buying Russian defense systems. If Turkey agrees, it could pave the way to resume shipments of its F-35's. No comment, yet, from Turkey.