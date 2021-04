Οι χορεύτριες και η μαριχουάνα... απέλυσαν τον Πολ Πιρς από το ESPN

Εζησε και διέπρεψε για χρόνια σε ένα αθλητικό περιβάλλον όπου, συχνά, πολλά πράγματα είναι απρόσμενα ανεκτά. Οι σταρ του ΝΒΑ δεν έχουν απλώς διαφορετικούς ρυθμούς, στο παρκέ ή τη ζωή τους. Σε άκρως επαγγελματικό πλαίσιο, σημασία έχει να αποδίδουν στο γήπεδο και πολλές φορές ακόμη και οι καταχρήσεις, κάνουν απλώς τους προπονητές ή τους παράγοντες να κοιτούν από την άλλη πλευρά.

Ο Πολ Πιρς, παλαίμαχος αρχηγός των Μπόστον Σέλτικς, πρωταθλητής το 2008 και δέκα φορές All Star, πάντως, κατάλαβε ότι τα πρωτόκολλα έχουν μεγαλύτερη σημασία ενώ έχει βγάλει τη φανέλα και το σορτσάκι του... Και κάθε παρασπονδία είναι ικανή να του στοιχίσει τη (δεύτερη) δουλειά του. Ο 43χρονος Αμερικανός, αναλυτής στο ESPN από τη σεζόν 2017 – 2018, απολύθηκε από το αμερικανικό δίκτυο λόγω του βίντεο που ανάρτησε πρόσφατα στο Instagram, στο οποίο περιτριγυρίζεται από ημίγυμνες κοπέλες και πιθανότατα ναρκωτικές ουσίες.

Paul Pierce out of his damn mind on IG Live pic.twitter.com/AhGXnM6l2m