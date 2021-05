Οχάιο: Πυροβολισμοί με πέντε νεκρούς στην κομητεία Μάντισον

Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε επεισόδιο με πυροβολισμούς στην κομητεία Μάντισον του Οχάιο, στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία επικαλούνται την αστυνομία της περιοχής.

«Βρήκαμε πολλά θύματα» ανέφερε ο αρχηγός της αστυνομίας του Ουέστ Τζέφερσον, Κρίστοφερ Φλόιντ.

