Ο «υβριδικός πόλεμος» της Λευκορωσίας και η συρροή 4.000 μεταναστών στα σύνορα με Πολωνία

APimages

Χαοτική είναι η κατάσταση στα σύνορα της Λευκορωσίας με την Πολωνία καθώς χιλιάδες μετανάστες, κυρίως από τη Συρία, το Ιράκ και το Αφγανιστάν, προσπαθούν να εισέλθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ισχυρές πολωνικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί στο συνοριακό πέρασμα Κουζνίτσα στην περιοχή του Μπιαλιστόκ και με χρήση δακρυγόνων απωθούν τους μετανάστες, που παραμένουν παγιδευμένοι στο δάσος.

Η Πολωνία έχει επιβάλει κατάσταση έκτακτης ανάγκης στα σύνορά της, ενώ σε επιφυλακή βρίσκεται και ο στρατός.

Σήμερα το απόγευμα εκπρόσωπος της πολωνικής κυβέρνησης δήλωσε πως αυτή τη στιγμή σχεδόν 3.000-4.000 μετανάστες βρίσκονται κοντά στα σύνορα της Λευκορωσίας με την Πολωνία και χιλιάδες άλλοι είναι έτοιμοι να τους ακολουθήσουν.

Η πολωνική συνοριοφυλακή ανακοίνωσε επίσης σήμερα το βράδυ ότι η χώρα θα κλείσει το συνοριακό πέρασμα με τη Λευκορωσία στην Κουζνίκα. «Λόγω της κατάστασης στα πολωνικά σύνορα με τη Λευκορωσία, από αύριο Τρίτη, από τις 07:00 π.μ. (σ.σ. τοπική ώρα) η συνοριακή κυκλοφορία στο οδικό συνοριακό πέρασμα στην Κουζνίκα θα διακοπεί», ανέφερε η συνοριακή φρουρά στο Twitter.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει λόγο για «υβριδικό πόλεμο» της Λευκορωσίας κατηγορώντας το καθεστώς Λουκασένκο ότι ωθεί τους μετανάστες να εισέρχονται παρανόμως στο έδαφος της ΕΕ, μέσω Πολωνίας, Λιθουανίας και Λετονίας, προκειμένου να ασκήσει πιέσεις για την άρση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στο Μινσκ από τις Βρυξέλλες για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Φον ντερ Λάιεν: Απαράδεκτη η εργαλειοποίηση μεταναστών από τη Λευκορωσία





«Απαράδεκτη» χαρακτήρισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν την εργαλειοποίηση μεταναστών για πολιτικούς σκοπούς από τη Λευκορωσία, τονίζοντας ότι το Μινσκ «πρέπει να σταματήσει να θέτει σε κίνδυνο τις ζωές των ανθρώπων». Ενώ όπως έκανε γνωστό, τις επόμενες ημέρες ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Μαργαρίτης Σχοινάς θα μεταβεί στις χώρες προέλευσης και διέλευσης.

«Η Λευκορωσία πρέπει να σταματήσει να θέτει σε κίνδυνο τις ζωές των ανθρώπων. Η εργαλειοποίηση των μεταναστών για πολιτικούς σκοπούς από τη Λευκορωσία είναι απαράδεκτη. Οι αρχές της Λευκορωσίας πρέπει να κατανοήσουν ότι η πίεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτόν τον τρόπο μέσω μιας κυνικής εργαλειοποίησης των μεταναστών δεν θα τις βοηθήσει να επιτύχουν τους σκοπούς τους», υπογράμμισε στη δήλωσή της η Ουρ. Φον ντερ Λάιεν.

«Μίλησα με τον πρωθυπουργό της Πολωνίας Ματέους Μοραβιέτσκι, την πρωθυπουργό της Λιθουανίας Ινγκρίντα Σιμονίτε και τον πρωθυπουργό της Λετονίας 'Αρτουρς Κάρινς Κρισγιάνις για να εκφράσω την αλληλεγγύη της ΕΕ και να συζητήσω μαζί τους τα μέτρα που μπορεί να λάβει η ΕΕ για να τους στηρίξει στις προσπάθειές τους να αντιμετωπίσουν αυτήν την κρίση. Καλώ τα κράτη μέλη να εγκρίνουν επιτέλους το διευρυμένο καθεστώς κυρώσεων στις αρχές της Λευκορωσίας που είναι υπεύθυνες για αυτήν την υβριδική επίθεση», επισήμανε.

«Ο αντιπρόεδρος Σχοινάς, σε συντονισμό με τον ύπατο εκπρόσωπο Μπορέλ, θα ταξιδέψει τις επόμενες ημέρες στις κύριες χώρες προέλευσης και διέλευσης για να διασφαλίσει ότι θα ενεργήσουν για να αποτρέψουν τους υπηκόους τους από το να πέσουν στην παγίδα που έχουν στήσει οι αρχές της Λευκορωσίας. Η ΕΕ θα διερευνήσει ειδικότερα τον τρόπο επιβολής κυρώσεων, μεταξύ άλλων μέσω της μαύρης λίστας, αεροπορικών εταιρειών τρίτων χωρών που δραστηριοποιούνται στην εμπορία ανθρώπων», σημείωσε.

«Τέλος, η Επιτροπή θα διερευνήσει με τον ΟΗΕ και τις εξειδικευμένες υπηρεσίες του πώς να αποτρέψει την εκδήλωση ανθρωπιστικής κρίσης και να διασφαλίσει ότι οι μετανάστες μπορούν να επιστρέψουν με ασφάλεια στη χώρα καταγωγής τους, με την υποστήριξη των εθνικών τους αρχών», κατέληξε.

Belarus must stop putting people’s lives at risk.



I spoke to @MorawieckiM @IngridaSimonyte @krisjaniskarins



I call for approval of extended sanctions, possible sanctions on third country airlines involved.



We also want to prevent a humanitarian crisis and ensure safe returns — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 8, 2021

Βέμπερ: O Λουκασένκο θα εκβιάσει την Ευρώπη όπως ο Ερντογάν



«Χωρίς ισχυρά εξωτερικά σύνορα ο Λουκασένκο θα εκβιάσει την Ευρώπη όπως ακριβώς προσπάθησε ο Ερντογάν μέσω της Ελλάδας», ανέφερε ο επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Μάνφρεντ Βέμπερ σε ανάρτησή του στο Twitter, τονίζοντας ότι η ΕΕ πρέπει να στηρίξει τις χώρες πρώτης γραμμής στο μεταναστευτικό.

«Χωρίς ισχυρά εξωτερικά σύνορα ο Λουκασένκο θα εκβιάσει την Ευρώπη όπως ακριβώς προσπάθησε ο Ερντογάν μέσω της Ελλάδας. Θα πρέπει να επεκτείνουμε αμέσως τη λίστα κυρώσεων στη Λευκορωσία, ώστε να συμπεριλάβουμε εταιρείες/άτομα που εμπλέκονται σε αυτές τις επιχειρήσεις παράνομης εμπορίας και να υποστηρίξουμε τις χώρες της πρώτης γραμμής με όποιον τρόπο μπορούμε», έγραψε ο Μ. Βέμπερ.

Without strong external borders #Lukashenko will blackmail Europe just like #Erdogan tried via Greece. We should immediately expand the #Belarus sanctions list, to include companies/people involved in these smuggling operations and support front line countries in any way we can. pic.twitter.com/J5AFuJL53V — Manfred Weber (@ManfredWeber) November 8, 2021

Μισέλ: Καλώ τις αρχές της Λευκορωσίας να συμμορφωθούν



Έκκληση στις αρχές της Λευκορωσίας να «συμμορφωθούν» με το διεθνές δίκαιο κάνει ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ τονίζοντας ότι «η ΕΕ δεν θα δεχτεί καμία προσπάθεια εργαλειοποίησης των μεταναστών». Ειδικότερα, ο κ. Μισέλ αναφέρει στην ανάρτησή του στο twitter: «Καλώ τις αρχές της Λευκορωσίας να συμμορφωθούν με το διεθνές δίκαιο. Η ΕΕ δεν θα δεχτεί καμία προσπάθεια εργαλειοποίησης μεταναστών για πολιτικούς σκοπούς. Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Σχοινάς: Οι ενέργειες της Λευκορωσίας είναι απαράδεκτες





Οι «απαράδεκτες» ενέργειες της Λευκορωσίας «θα αντιμετωπιστούν με μια ισχυρή και ενωμένη απάντηση της ΕΕ» τονίζει ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, ο οποίος κατόπιν αιτήματος της προέδρου της Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν θα μεταβεί τις προσεχείς ημέρες στις χώρες προέλευσης και διέλευσης των μεταναστών. Ειδικότερα, ο κ. Σχοινάς αναφέρει στην ανάρτησή του στο τουίτερ:

«Οι ενέργειες της Λευκορωσίας είναι απαράδεκτες και θα αντιμετωπιστούν με ισχυρή και ενωμένη απάντηση της ΕΕ.

Κατόπιν αιτήματος της Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, θα ταξιδέψω τις επόμενες ημέρες στις κύριες χώρες προέλευσης και διέλευσης για να διασφαλίσω ότι θα δράσουν για να σταματήσουν την εργαλειοποίηση των ανθρώπων από το καθεστώς της Λευκορωσίας».

Belarus’ actions are unacceptable and will be met with a strong and united EU response.



At @vonderleyen’s request, I will travel in the coming days to the main countries of origin and transit to ensure they act to stop people being instrumentalised by the Belarusian regime. https://t.co/0Sd11SG7Km — Margaritis Schinas (@MargSchinas) November 8, 2021

Καταδικάζει και το ΝΑΤΟ



Το ΝΑΤΟ καταδίκασε σήμερα ως «απαράδεκτο» τον τρόπο με τον οποίο η Λευκορωσία «χρησιμοποιεί» το μεταναστευτικό, με την ώθηση μεταναστών προς τα σύνορα της Πολωνίας, κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, καθώς αυξάνεται η ένταση στα σύνορα των δύο χωρών.

«Η χρήση μεταναστών από το καθεστώς (του Λευκορώσου προέδρου Αλεξάντερ) Λουκασένκο ως υβριδική τακτική είναι απαράδεκτη», ανέφερε αξιωματούχος του ΝΑΤΟ σε ανακοίνωσή του, εκφράζοντας ανησυχία για αυτή την κατάσταση.

«Ανησυχούμε για την πρόσφατη κλιμάκωση στα σύνορα μεταξύ Πολωνίας και Λευκορωσίας. Καλούμε τη Λευκορωσία να συμμορφωθεί με το διεθνές δίκαιο», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, το ΝΑΤΟ θα εγγυηθεί την ασφάλεια των κρατών μελών του και ο Γενικός Γραμματέας Γενς Στόλτενμπεργκ θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση, «η οποία ασκεί πίεση» σε τρεις σύμμαχες χώρες: Λιθουανία, Λετονία και Πολωνία.

Διαβάστε ακόμη: