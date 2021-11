ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα καταδικάζει κάθε προσπάθεια εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού

«Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στα σύνορα της Πολωνίας με τη Λευκορωσία, που είναι και σύνορα της ΕΕ», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter το υπουργείο Εξωτερικών. Επίσης, τονίζει ότι η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό του εταίρου της στην ΕΕ και συμμάχου της στο ΝΑΤΟ, της Πολωνίας, και καταδικάζει κάθε προσπάθεια εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού.

We are following closely the developments at the borders of #Poland with #Belarus, which are also #EU borders. #Greece stands with its EU partner and NATO ally Poland and condemns all attempts to instrumentalize migration@GreeceinPoland @PolandMFA