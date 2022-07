Ο Τζόνσον λυπάται για τις παραιτήσεις Σουνάκ, Τζαβίντ - Νέος υπ. Υγείας ο Στιβ Μπάρκλεϊ

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον είπε στον πρώην υπουργό Οικονομικών Ρίσι Σουνάκ και πρώην υπουργό Υγείας Σατζίντ Τζαβίντ ότι λυπάται που τους βλέπει να παραιτούνται.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, o Τζόνσον έκανε αυτό το σχόλιο σε επιστολές που έστειλε στους δύο άνδρες τις οποίες δημοσιοποίησε το γραφείο του.

Σύμφωνα με το BBC, ο πρωθυπουργός αναφέρει ότι ο Σουνάκ παρείχε «εξαιρετικές υπηρεσίες στη χώρα κατά τη διάρκεια της πιο δύσκολης περιόδου για την οικονομία μας στην ιστορία της ειρήνης», εννοώντας την περίοδο της πανδημίας. «Έχω εκτιμήσει πάρα πολύ τις συμβουλές σας και τη βαθιά δέσμευσή σας στη δημόσια υπηρεσία και θα μου λείψει η συνεργασία μαζί σας στην κυβέρνηση», προσθέτει ο Τζόνσον.

Σύμφωνα με την Telegraph, ο Τζόνσον έσπευσε να διορίσει τον επικεφαλής του γραφείου του, Στιβ Μπάρκλεϊ ως τον επόμενο υπουργό Υγείας.

