Ο μέγας Τζόκοβιτς σταμάτησε τον Τσιτσιπά στο Παρίσι και κατέκτησε το Ρολάν Γκαρός

Λίγο πριν ο Στέφανος Τσιτσιπάς ολοκληρώσει μία θριαμβευτική εικόνα από το (παρόν και το) μέλλον, ο Νόβακ Τζόκοβιτς ήταν εκείνος που επιβεβαίωσε το επιβλητικό παρελθόν του. Ο κυριακάτικος (13/6) τελικός του Ρολάν Γκαρός, διάρκειας τεσσάρων ωρών και 11 λεπτών, ήταν αντάξιος των δύο μεγάλων φιναλίστ του, ωστόσο ο 34χρονος Σέρβος σταρ δεν ήταν έτοιμος να παραδώσει τη «σκυτάλη» της «Big – 3» στη νέα γενιά του παγκόσμιου τένις. Ο «Νόλε» νίκησε με 3-2 σετ (6-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-4) τον Ελληνα πρωταθλητή με μία σπουδαία ανατροπή από το 0-2 και δεν επέτρεψε στον αντίπαλό του να κατακτήσει τον παρθενικό τίτλο Γκραν Σλαμ στην καριέρα του... Ο Τζόκοβιτς έγινε ο πρώτος τενίστας στη λεγόμενη Open Era εποχή του τένις (1968 κι έπειτα) που έχει κατακτήσει και τα τέσσερα Γκραν Σλαμ τρόπαια τουλάχιστον από δύο φορές!

Unmatched 🏆🏆@DjokerNole is now the first man in Open Era history to win all four Grand Slams twice. #RolandGarros pic.twitter.com/nAfmFHBJst — Roland-Garros (@rolandgarros) June 13, 2021

Ο Τζόκοβιτς, από την άλλη, με το δεύτερο τρόπαιό του στο Γαλλικό Οπεν, έφτασε τους 19 τίτλους Γκραν Σλαμ και πλησίασε στον έναν τους Ρότζερ Φέντερερ και Ράφα Ναδάλ, οι οποίοι έχουν από 20. Τη στιγμή που ο Σέρβος έδειχνε πεσμένος από το 2-0 του Τσιτσιπά, επέβαλε τον ρυθμό του απέναντι στον κουρασμένο Τσιτσιπά και με ένα μεγάλο comeback οδήγησε τελικό του Ρολάν Γκαρός σε πέμπτο σετ, για πρώτη φορά μετά τον αργεντίνικο «εμφύλιο» των Γκαστόν Γκαούνιο – Γκιγέρμο Κορία, το 2004.

🇷🇸 Djokovic Jubilation 🇷🇸@DjokerNole lands Grand Slam title No.19 and his second in Paris, defeating Tsitsipas 6-7(6), 2-6, 6-3, 6-2, 6-4.#RolandGarros pic.twitter.com/lsG64N0s9q — Roland-Garros (@rolandgarros) June 13, 2021

Το αρχικό τρακ του πρώτου Majors τελικού του, έφερε οκτώ αβίαστα λάθη του Τσιτσιπά στην αρχή του πρώτου σετ. Ο 23χρονος, πάντως, κατόρθωσε να «σβήσει» δύο break points του Σέρβου στο πρώτο γκέιμ και μάλιστα το κατέκτησε με τρεις διαδοχικούς άσους! Το σετ «σημαδεύτηκε» από τα σέρβις γκέιμς μέχρι το 5-5, πριν από το μπρέικ του «Νόλε» για το 6-5. Κι εκεί που όλα έδειχναν ότι ο Τζόκοβιτς θα πάρει προβάδισμα, ο Τσιτσιπάς «έσπασε» επίσης το σερβίς του αντιπάλου και με το 6-6 έφερε την κατάσταση στο τάι μπρέικ. Με το μομέντουμ υπέρ του, ο Ελληνας τενίστας προηγήθηκε 4-0 στους πόντους και παρά το προσωρινό comeback του Σέρβου για το 5-6, ήταν εκείνος ο νικητής (8-6) και πέτυχε το 1-0!

Tsitsipas displays grit and guile to capture the opening set in his first Slam final 7-6(6).#RolandGarros pic.twitter.com/oxDp0Jcfel — Roland-Garros (@rolandgarros) June 13, 2021

Με την ψυχολογία για ύψη, ο Τσιτσιπάς πέτυχε μπρέικ για το 1-0 γκέιμς στο δεύτερο σετ, κράτησε το σερβίς του με ακρίβεια και με νέο «σπάσιμο» για το 5-2, έφτασε εύκολα στην κατάκτησή του με 6-2, για το 2-0. Η αναμενόμενη απάντηση του Νόβακ Τζόκοβιτς ήρθε στο τρίτο σετ. Ο Σέρβος, σε ένα γκέιμ 11΄(!), πέτυχε μπρέικ για το 3-1 και διατηρώντας το σερβίς, μπόρεσε να επικρατήσει και να μειώσει σε 2-1 σετ. Συνέχισε, μάλιστα, στον ίδιο ρυθμό, καθώς με δύο μπρέικ έφτασε στο 3-0 γκέιμς στο τέταρτο σετ, προηγήθηκε και με 4-0 και με 6-2 ισοφάρισε σε 2-2.

Djokovic keeps the pedal on the gas, winning the fourth 6-2 and forcing a decider. One set will crown the 2021 champion.#RolandGarros pic.twitter.com/DWBkriwH3A — Roland-Garros (@rolandgarros) June 13, 2021

Στο πέμπτο σετ, ο Τσιτσιπάς «γύρισε» από το 0-30 του πρώτου γκέιμ και προηγήθηκε 1-0. Ωστόσο, υπέπεσε σε δύο λάθη στο τρίτο γκέιμ και ο Τζόκοβιτς, με μπρέικ, προσπέρασε με 2-1 και 3-1, εκμεταλλευόμενος τα εννέα αβίαστα σφάλματα του αντιπάλου του. Ο «Νόλε» κράτησε το σερβίς του ως το τέλος και με 6-4 κατόρθωσε να φτάσει στη νίκη και τον τίτλο, παρά τη μεγάλη προσπάθεια του Ελληνα τενίστα να μείνει στο ματς και να διεκδικήσει κάτι περισσότερο...