Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο επενδύει στη γαλλική σαμπάνια Telmont

Ο ηθοποιός του Χόλιγουντ Λεονάρντο Ντι Κάπριο αγόρασε ποσοστό στον γαλλικό οίκο σαμπάνιας Telmont, δήλωσε ο μέτοχος που κατέχει το πλειοψηφικό μερίδιο του οίκου Remy Cointreau. Οι πολυτελείς μάρκες συνάπτουν συμφωνίες συνεργασίας με διασημότητες για να διευρύνουν την απήχησή τους.

«Από την προστασία της βιοποικιλότητας στη γη της, μέχρι τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας 100% από ανανεώσιμες πηγές, η Champagne Telmont είναι αποφασισμένη να μειώσει ριζικά το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα, κάνοντάς με περήφανο που συμμετέχω ως επενδυτής», είπε ο Ντι Κάπριο σε δήλωση.

