Ο Κυρ. Μητσοτάκης καλεί τον Ερντογάν να πάρει θέση για τον χάρτη Μπαχτσελί

Να ξεκαθαρίσει τη θέση του «απέναντι στις γελοιότητες του μικρότερου κυβερνητικού του εταίρου» καλεί τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά την παρουσίαση του προκλητικού χάρτη που παρουσιάζει σχεδόν το μισό Αιγαίο και την Κρήτη να απεικονίζονται ως τμήμα της Τουρκίας.

«Όνειρο εξτρεμιστών ή επίσημη πολιτική της Τουρκίας; Άλλη μια προβοκάτσια ή ο πραγματικός στόχος» διερωτάται ο πρωθυπουργός σε ανάρτησή του στο twitter.

Συγκεκριμένα ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει τα εξής: «Προσέξτε καλά αυτόν τον χάρτη. Η Κρήτη, η Ρόδος, η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος, όλα αυτά τα νησιά «απορροφημένα» από την Τουρκία. Ένα παραλήρημα από τους εξτρεμιστές ή η επίσημη πολιτική της Τουρκίας; Ακόμη μία πρόκληση ή ο πραγματικός στόχος; Ο πρόεδρος Ερντογάν οφείλει να ξεκαθαρίσει τη θέση του απέναντι στις γελοιότητες του μικρότερου κυβερνητικού του εταίρου»

Take a good look at this map. Crete, Rhodes, Lesvos, Chios, Samos all consumed by Turkey. Α fever dream of extremists or Turkey’s official policy? Another provocation or the true goal?

President Erdogan must make his position clear on his junior coalition partner's latest antics. pic.twitter.com/hX4sSZ924j