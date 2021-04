Ο Κόνορ ΜακΓκρέγκορ θέλησε να κάνει... ρινγκ την παραλία του Ντουμπάι, για τον γιο του

Πέντε εκατομμύρια προβολές. Οκτώ χιλιάδες σχόλια. Δύο ειδών αντιδράσεις για μία ανάρτηση του Κόνορ ΜακΓκρέγκορ, η οποία, πάντως, προκάλεσε περισσότερο κριτική. Ο Ιρλανδός σταρ του UFC πόσταρε στον λογαριασμό του στην ιστοσελίδα Instagram ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται να ενθαρρύνει τον τριών ετών γιο του να πάει να χτυπήσει στο πρόσωπο ένα άλλο παιδί, στην παραλία του Ντουμπάι!

Ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής μαχητικών τεχνών φαίνεται ότι δεν αφήνει τον «άλλον εαυτό» του εκτός ρινγκ, κάτι που ενδεχομένως δεν δείχνει παράξενο. Ωστόσο, πολλοί στάθηκαν απέναντί του και για την «πολεμική» συμβουλή στον τριών ετών Κόνορ τζούνιορ και, κυρίως, για την απόφασή του να δημοσιοποιήσει το απόσπασμα από την «διδακτική» και «εμψυχωτική» ομιλία του.

Ο γιος του παραπονέθηκε στον ΜακΓκρέγκορ ότι ένα άλλο παιδί τον χτύπησε στην πλάτη. Η αντίδραση του σχεδόν μονίμως αγριεμένου αθλητή ήταν αρχικά να δείχνει στον μικρό το χρυσό μενταγιόν του, το οποίο είναι το κεφάλι ενός λιονταριού... Στο βίντεο φαίνεται ο Ιρλανδός να λέει στον κανακάρη του πως «εμείς είμαστε βασιλιάδες. Να πας να τον χτυπήσεις στο στόμα και τη μύτη, πρωταθλητή! Να είσαι πιο γρήγορος. Γι’ αυτό κάνουμε προπόνηση».

Η πλειοψηφία των σχολίων κάτω από την ανάρτηση άσκησε κριτική στον ΜακΓκρέγκορ για τη σκληράδα και τα «μαθήματα» σε ένα παιδί τριών ετών, κάνοντας λόγο για «ντροπή». Υπήρξαν, βεβαίως, και ορισμένοι που αποθέωσαν τον 32χρονο για την επιλογή του να μάθει από νωρίς στον γιο του να στέκεται απέναντι στο bullying και να υπερασπίζεται τον εαυτό του.

Για δεύτερη φορά το τελευταίο διάστημα, ωστόσο, ο Κόνορ ΜακΓρέγκορ γίνεται «στόχος» κριτικής. Προ ημερών αποφάσισε να ακυρώσει τον πολυ-αναμενόμενο αγώνα του με τον Ντάστιν Πουαριέ, ο οποίος είχε προγραμματιστεί για τις 10 Ιουλίου. Οι δύο αντίπαλοι είχαν συμφωνήσει να μπουν στο ρινγκ κι ο Ιρλανδός είχε αποκαλύψει πως θα διαθέσει όλη την αμοιβή του σε φιλανθρωπική οργάνωση που θα του υποδείξει ο Αμερικανός και η σύζυγός του.

100% never a debt. You offered, we accepted, and like I said your Team never responded to our emails regarding the process of where funds would be put to work! July 10th you will taste defeat yet Again https://t.co/k3Cu9DG1Me