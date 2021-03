Ο «χαζομπαμπάς» Ζβέρεφ ξύνει το κεφάλι του για την ATP...

Η πατρότητα και οι νίκες δεν έχουν επιτρέψει στον Αλεξάντερ Ζβέρεφ να αισθάνεται πιο ήρεμος. Ο Γερμανός τενίστας επικράτησε του 17χρονου Κάρλος Αλκαράζ στον πρώτο γύρο του τουρνουά του Ακαπούλκο, τα ξημερώματα της Τρίτης (16/3), ωστόσο στη συνέχεια επανέλαβε τον προβληματισμό του για την αξιολόγηση από την παγκόσμια ομοσπονδία. Ο 23χρονος, ο οποίος προ ημερών έγινε για πρώτη φορά πατέρας, καθώς η – πρώην, πάντως, πλέον – σύντροφός του έφερε στον κόσμο την κόρη τους, παραμένει έξαλλος με την παγκόσμια κατάταξη και (πλαγίως) με τον... Ρότζερ Φέντερερ.

Ο Ζβέρεφ, που βρίσκεται στο Νο7 του κόσμου, πίσω από τον Στέφανο Τσιτσιπά (Νο5) και τον 39χρονο Ελβετό (Νο6), θεωρεί τον εαυτό του αδικημένο από τη βαθμολογία της ATP, αναφέροντας και το παράδειγμα του Φέντερερ, ο οποίος πρόσφατα επέστρεψε στα κορτ έπειτα από απουσία 14 μηνών. Ο ύψους 1,98 μ. τενίστας ξεκαθάρισε πως «είμαι ο μεγαλύτερος θαυμαστής του Ρότζερ, όμως δεν είναι δυνατόν να είχε να παίξει πάνω από έναν χρόνο και να είναι ψηλότερα από μένα στην κατάταξη».

