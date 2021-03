Ο «παλιός» Ρότζερ Φέντερερ επέστρεψε με... νέο παπούτσι

Η φυσιογνωμία κάτι παραπάνω από γνωστή. Μάλλον διάσημη, αν και απούσα για σχεδόν 14 μήνες. Κάθε κίνηση οικεία. Η κορδέλα στο κεφάλι, φημισμένη, το χτύπημα της ρακέτας, συνηθισμένο. Ωστόσο, ο Ρότζερ Φέντερερ πάτησε το κορτ της Ντόχα – με νέα παπούτσια – και αισθανόταν κάτι σαν ρούκι. Χρειάστηκε να ρωτήσει πολλές φορές τον διαιτητή Μοχάμεντ Λαχιάνι πόσα δευτερόλεπτα μεσολαβούν έπειτα από πόντους και σετ ή ποιος θα του φέρει μπαλάκι και πετσέτες...

Σε κάθε απάντηση κουνούσε το κεφάλι. Στο τέλος, όμως, ο κατά πολλούς κορυφαίος τενίστας όλων των εποχών «εμφανίστηκε» και στον πρώτο αγώνα του έπειτα από 405 μέρες νίκησε με 2-1 σετ τον Βρετανό Νταν Εβανς στο τουρνουά ATP του Κατάρ. Από το Νο 6 της παγκόσμιας κατάταξης, πια (τον ξεπέρασε προ ημερών ο Στέφανος Τσιτσιπάς), ο 39χρονος Ελβετός σταρ έκανε στα γήπεδα της Ντόχα το πολυ-αναμενόμενο comeback του. μετά την ήττα του στον ημιτελικό του Open Αυστραλίας του 2020 από τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Στο μεσοδιάστημα, αγωνίστηκε μόνο σε ένα φιλανθρωπικό και συνάμα ιστορικό ματς στη Νότιο Αφρική.

Το βράδυ της Πέμπτης (11/3), πάντως, ηττήθηκε στα προημιτελικά του ATP του Κατάρ από τον Νικολόζ Μπασιλασβίλι με 2-1 σετ, καθώς ο Γεωργιανός τενίστας έσωσε επτά από δέκα break points του Φέντερερ, αλλά και ένα ματς-ποίντ και κατόρθωσε να ανατρέψει το προβάδισμα του Ελβετού και να τον αποκλείσει...

Οσο έμεινε εκτός, αναρρώνοντας από δύο επεμβάσεις στο γόνατο, ο κάτοχος 20 τίτλων Γκραν Σλαμ είδε τους μεγάλους αντιπάλους του, Τζόκοβιτς και Ράφα Ναδάλ να κατακτούν δέκα από τα 11 μεγάλα τουρνουά. Ο 33χρονος «Νόλε» έφτασε τα 18 τρόπαια και ο 34χρονος Ισπανός τον ισοφάρισε στα 20. «Είναι και οι δύο καταπληκτικοί και με τρομερή διάρκεια», σχολίασε ο Φέντερερ, εξηγώντας πως «σαφώς και θα ήθελα να διατηρήσω τα ρεκόρ μου, όμως όλες οι επιδόσεις γίνονται να για “σπάσουν” κάποια στιγμή».

Τόνισε επίσης πως «σε πολλά σημεία του αγώνα μου έπαιξα χωρίς πόνο, αλλά δεν ξέρω κάποιες ενοχλήσεις αν ήταν από τις επεμβάσεις ή από την κούραση». Στη Ντόχα λάνσαρε και το νέο παπούτσι του από το brand της ελβετικής εταιρίας On, το οποίο είναι φτιαγμένο 100% από ανθρακονήματα. Είναι η πρώτη φορά εδώ και 25 χρόνια που ο Ελβετός δεν αγωνίστηκε με υποδήματα της Nike. Από το 2018 είχε συμφωνήσει να φορά ρούχα της ιαπωνικής Uniqlo, όμως συνέχισε να αγωνίζεται με υποδήματα της αμερικανικής φίρμας,

For his long awaited comeback at the Qatar Open today, Roger Federer will debut @on_running’s “The ROGER Pro.”



It will be his first time not wearing Nike in almost 25 years.



Federer also helps oversee product development, marketing, and fan experiences for the brand. pic.twitter.com/1XL9m4d7Xo