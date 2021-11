O Beeple επιστρέφει στον Christie's, τη φορά αυτή με φυσικό έργο τέχνης

Το νέο έργο του Beeple, στα σύνορα της ψηφιακής και φυσικής τέχνης, παρουσιάζει έναν αστροναύτη να διασχίζει ένα απόκοσμο τοπίο. Η ιδιαιτερότητά του είναι ότι μπορεί, τόσο ως φυσικό αντικείμενο όσο και ως NFT, να τροποποιηθεί εξ αποστάσεως και απρόσκοπτα από το blockchain. Και η τιμή του; Οι ειδικοί αναμένουν ότι θα φτάσει τα 15 εκατ. δολαρίων.

Ο άνθρωπος που έβαλε στον εικαστικό χάρτη - και μάλιστα με τρόπο εκκωφαντικό - το NFT, γυρνά στον «τόπο του εγκλήματος». Ο αστέρας ψηφιακών έργων Μάικ Βίνκελμαν, γνωστός πια διεθνώς ως Beeple, πούλησε τον Μάρτιο σε δημοπρασία του οίκου Κρίστις ένα NFT έργο του, στην αστρονομική τιμή των 69 εκατομμυρίων δολαρίων. Σημειώστε ότι αυτή η τιμή είναι η τρίτη μεγαλύτερη που επιτυγχάνεται για εν ζωή καλλιτέχνη (οι άλλοι δύο είναι ο Τζεφ Κουνς και ο Ντέιβιντ Χόκνεϊ). Τι ήταν το έργο; Ένα κολάζ φωτογραφιών που τράβηξε ο Beeple μέσα στο διάστημα 13 χρόνων, το οποίο ονόμασε «Everydays: The first 5.000 days» («Τα καθημερινά: Οι πρώτες 5.000 ημέρες»).

Τώρα, λοιπόν, ο καλλιτέχνης επιστρέφει στον οίκο δημοπρασιών που, κυριολεκτικά, εκτίναξε τη φήμη του παγκοσμίως, με μία νέα δημιουργία, ελπίζοντας και πάλι να θολώσει τις προσλαμβάνουσες του κοινού για το πώς μοιάζει – και πώς μοιράζεται - η τέχνη σήμερα. Το κάνει πραγματικά εντυπωσιακά, κατά τη γνώμη μας πολύ πιο ευφυέστερα από την πρώτη του επιτυχημένη ψηφιακή πρόταση.

Ο διεθνής οίκος ανακοίνωσε ότι ένα βίντεο του Beeple (με τον όρο «video sculpture», όπου προσδιορίζεται ως «βίντεο-γλυπτό») θα αποτελέσει ένα από τα εμβληματικά έργα της βραδινής πώλησης με δημιουργίες του 21ου αιώνα. Το γεγονός έχει προγραμματιστεί για τις 9 Νοεμβρίου στο κέντρο Ροκφέλερ της Νέας Υόρκης. Αντίθετα, απ? ότι θα περίμενε κανείς, πρόκειται για το πρώτο «φυσικό» έργο τέχνης από τον καλλιτέχνη, που οι εκτιμητές του οίκου αναμένουν να ξεπεράσει τα 15 εκατομμύρια δολάρια.

Το - κατά Beeple- «γλυπτό», ένα υβρίδιο φυσικής και ψηφιακής τέχνης που ονομάζει HUMAN ONE, έχει τη μορφή κουτιού, περίπου στο μέγεθος ενός τηλεφωνικού θαλάμου. Σε κάθε πλευρά υπάρχουν οθόνες LED που εμφανίζουν κινούμενα πλάνα ενός αστροναύτη που βολτάρει σε ένα απόκοσμο τοπίο. Το ίδιο το κουτί περιστρέφεται αργά ώστε η φιγούρα, κινούμενη από πλευρά σε πλευρά, να μην φεύγει ποτέ από το πλαίσιο.

Το έργο είναι μοναδικό στο είδος του, όπως και ο ψηφιακός του κώδικας, ένα NFT συνδεδεμένο στο blockchain Ethereum. Εκείνο όμως που παρουσιάζει ενδιαφέρον –ανεξάρτητα από το τι απεικονίζει– είναι ο σχεδιασμός του. Εξηγεί ο ίδιος ο Beeple: «επιτρέπει στο βίντεο, τόσο στο φυσικό αντικείμενο όσο και στο NFT, να τροποποιηθεί εξ αποστάσεως και απρόσκοπτα από το blockchain – επιτρέποντας στο μήνυμα και το νόημα του έργου να συνεχίσει να εξελίσσεται σύμφωνα με την πορεία της ζωής μου». Εδώ βεβαίως τίθεται ένα ερώτημα για την ασφάλεια και την περιοδικότητα της αλλαγής του περιεχομένου, αλλά όλα αυτά θα φανούν στο άμεσο μέλλον.

«Ενώ πρόκειται για παραδοσιακό έργο τέχνης, μοιάζει περισσότερο με μια πεπερασμένη φράση, παγωμένη στο χρόνο τη στιγμή που διατυπώθηκε. Η μοναδική ικανότητα, όμως, του έργου τέχνης να ενημερώνεται και επακόλουθα να αλλάζει, το κάνει να μοιάζει πιο πολύ με ανοιχτή συζήτηση στο χρόνο», συμπληρώνει ο δημιουργός. Κι έχει δίκιο!

Το βέβαιο είναι ότι ο προσφερόμενος λαχνός του Beeple μοιάζει περισσότερο με συμβατικό έργο τέχνης παρά με το έργο – αναφορά «Everydays: The First 5.000 Days». Για αυτόν τον λόγο, το HUMAN ONE μπορεί κάλλιστα να προσελκύσει τους νέους συλλέκτες που είναι σταθερά προσανατολισμένοι στο NFT, αλλά και «παραδοσιακούς», που είναι εντελώς ξένοι στη crypto art. Επίσης, έχει τη σημασία του το γεγονός ότι το έργο διατίθεται στη φθινοπωρινή πώληση του Christie's, ανάμεσα σε υπογραφές των Jean-Michel Basquiat, Christopher Wool και Cindy Sherman. Βλέπουμε δηλαδή να δημιουργείται όλο και περισσότερο στις κορυφαίες πωλήσεις έργων τέχνης από τους μεγάλους οίκους ένα περιβάλλον «κανονικότητας» για τα NFTs και τους δημιουργούς τους.