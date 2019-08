Νέος πρόεδρος του Άρειου Πάγου ο Ι. Τσαλαγανίδης- Εισαγγελέας ο Β. Πλιώτας

Τον κ. Ιωσήφ Τσαλαγανίδη προτείνει η Κυβέρνηση για τη θέση του προέδρου του Αρείου Πάγου και τον κ. Βασίλη Πλιώτα για τη θέση του εισαγγελέα του Ανωτάτου Δικαστηρίου μετά την εισήγηση του υπουργού δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα στο υπουργικό συμβούλιο που συνεδριάζει σήμερα.

Η τελική επιλογή των δύο προσώπων θα σταλεί στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας προκειμένου να υπογράψει το σχετικό Διάταγμα και να τοποθετηθούν ο νέος πρόεδρος και ο νέος Εισαγγελέας του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Σημειώνεται πως ο κ. Τσαλαγανίδης και ο κ. Πλιώτας είχαν έλθει πρώτοι στην ψηφοφορία της διάσκεψης των προέδρων της Βουλής, συγκεντρώνοντας τις περισσότερες ψήφους έναντι των άλλων υποψηφίων συναδέλφων τους, που είχαν επίσης προκριθεί για τις θέσεις του προέδρου και του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Σε δήλωσή του ο κ. Τσαλαγανίδης σημειώνει ότι θα καταβάλει προσπάθεια ώστε να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στην απονομή της Δικαιοσύνης.



Ειδικότερα, ο κ. Τσαλαγανίδης επισημαίνει στη δήλωσή του: «Ευχαριστώ την κυβέρνηση για την τιμή που έδειξε στο πρόσωπό μου και στα πλαίσια των συνταγματικών αρμοδιοτήτων της με επέλεξε για το αξίωμα του προέδρου του Αρείου Πάγου. Στο σύντομο διάστημα της θητείας μου θα προσπαθήσω, με τη βοήθεια του Θεού, με φρόνηση και συναίνεση, να αυξηθεί ο βαθμός της εμπιστοσύνης των πολιτών στην απονομή της Δικαιοσύνης. Θα είμαι ευχαριστημένος εάν στο τέλος Ιουνίου του 2020 οι πολίτες αισθάνονται τη Δικαιοσύνη πιο κοντά τους».

Από την πλευρά του ο νέος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Βασίλειος Πλιώτας, ανέφερε: «Θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθώ πλήρως στα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις μου για το καλό και το κύρος της Δικαιοσύνης, αλλά και της ίδιας της κοινωνίας και των πολιτών».



Το Who is who

Ο νέος πρόεδρος του Αρείου Πάγου γεννήθηκε το 1953. Εισήλθε στο δικαστικό σώμα τον Αύγουστο του 1979 και είχε προαχθεί στο βαθμό του αντιπροέδρου τον Οκτώβριο του 2018. Ο κ. Τσαλαγανίδης, κατέχει την 4η θέση στην επετηρίδα και θα αποχωρήσει από το δικαστικό σώμα, λόγω συνταξιοδότησης, τον ερχόμενο Ιούνιο.



Διορίστηκε:

1) Δόκιμος Ειρηνοδίκης Δ΄ Τάξης Λαρίσης στις 29-3-1979

2) Πάρεδρος Πρωτοδικείου Πειραιώς στις 7-8-1979

3) Πρωτοδίκης Λαμίας στις 16-1-1981

Προαγωγές:

1) στον βαθμό του Προέδρου Πρωτοδικών στις 12-1-1995

2) στον βαθμό του Εφέτη στις 6-2-1999

3) στον βαθμό του Προέδρου Εφετών στις 4-8-2008

4) στον βαθμό του Αρεοπαγίτη στις 22-8-2012

Ο νέος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου γεννήθηκε το 1955. Αποχωρεί από το δικαστικό σώμα μετά τρία χρόνια, δηλαδή την 30η Ιουνίου 2022 και είναι δεύτερος στην επετηρίδα.

Ο κ. Πλιώτας εισήλθε στο δικαστικό σώμα τον Φεβρουάριο του 1981 και προήχθη στο βαθμό του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου τον Αύγουστο του 2012.

Διορίστηκε:

1) Πάρεδρος Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αγρινίου στις 18-2-1981, που τροποποιήθηκε με το από 17-3-1981 π.δ. ως προς την τοποθέτησή του ως Παρέδρου: στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κερκύρας.

2) Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Αμαλιάδος στις 31-8-1982.

Προαγωγές:

1) στον βαθμό του Εισαγγελέα Πρωτοδικών στις 4-10-1989

2) στον βαθμό του Αντεισαγγελέα Εφετών στις 22-6-1999

3) στον βαθμό του Εισαγγελέα Εφετών στις 9-2-2007

4) στον βαθμό του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου στις 22-8-2012