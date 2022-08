Νέο πανευρωπαϊκό ρεκόρ της χώρας μας στις διεθνείς πτήσεις

Πλησιάζουμε αισίως στο κλείσιμο του πρώτου δεκαπενθημέρου του Αυγούστου και η χώρα μας εξακολουθεί να διατηρεί εδώ και ένα δίμηνο ένα ρεκόρ. Αυτό του μεγαλύτερου αριθμού διεθνών πτήσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για τον Ιούλιο του 2022 οι πτήσεις σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσιάζουν μια σημαντική πτώση, της τάξεως του 15%, σε σχέση με τον Ιούλιο του 2019, με τη μεγαλύτερη πτώση παρουσιάζεται στη Σλοβενία.

Η μόνη χώρα που καταγράφει αύξηση είναι η Ελλάδα με 7% έναντι του αντίστοιχου αριθμού διεθνών πτήσεων το 2019.

✈️In July 2022, commercial flights in the EU decreased by 15% compared with July 2019.

☀️ Flights decreased in all but one Member State in July 2022. Only increase was in 🇬🇷Greece (+7% compared with July 2019)

Flights decreased most in 🇸🇮Slovenia (-42%).

